A Ítalo Marenco se le cayó la Biblia y tuvo que salir a disculparse, ¿qué fue lo que pasó?

Ítalo Marenco anda en Disney con su esposa Cindy Villalta e Irene, la hija de ellos. (Instagram)

Ítalo Marenco se arrepintió de subirse a una montaña rusa de un parque temático de Disney por lo mal que la pasó mientras iba encaramado en la atracción, que corría a gran velocidad.

Al presentador de Repretel hasta se le “cayó la Biblia” en más de una ocasión de lo asustado que estaba con el juego mecánico, que lo condujo por subidas y bajadas de gran altura, vueltas cargadas de adrenalina y hasta un trayecto “de espalda” que lo dejó con el pelo parado.

Según Ítalo, fue la primera y última vez que se montó en el Expedition Everest, atracción que está en el Animal Kingdom, en Walt Disney World (Orlando, Florida, Estados Unidos). El galán de canal 6 anda de vacaciones en los parques temáticos de Disney con su esposa Cindy Villalta, e Irene, la hija de ellos.

“Está ruda”, afirmó Ítalo con cara de susto antes de montarse en la atracción. Minutos después compartió un video en sus historias donde se escuchan palabrotas y hasta súplicas a Dios por los segundos de congoja que vivió.

“¿Para qué me monté en eso?, ¿quién me tiene? ¡Dios mío! En el nombre de Jesús”, grita Ítalo en el video.

Tras finalizar la vuelta, Marenco le pidió disculpas a la gente por todo lo que se escuchó en el video y reconoció que esa montaña rusa fue terrible.

“Gente perdón, les tengo que pedir una disculpa. Yo no soy de palabrotas así, pero eso no se puede controlar. ¡Qué cosa más terrible! Otra vez no más en la montaña rusa del Everest”, confesó.

Reconoció que la gran velocidad que alcanzó la atracción fue lo que más le asustó y que él no sabía a lo que iba.

