“Primero mi papá me llevó a la clínica de Pavas y estaba cerrado. Yo no aguantaba ningún movimiento del carro y tener que soportar hasta el hospital México me estaba matando. Casi dejo sordo a mi pobre papá por mis gritos. Llegamos y nos dijeron que allí no nos tocaba que era en el San Juan de Dios. Casi me muero cuando me dijeron eso. Me quejé tanto que aceptaron sacarme placas y me enyesaron. Me dijeron que definitivamente tengo que operarme y que me pondrían una platina, pero que tenía que ir al San Juan”, aseguró la presentadora.