“Estábamos grabando y Jordi (amigo de Depp) le dice: ¿Oye tú sabes quién es Cantinflas, él respondió que sí y fue cuando nos presentó, Johnny llegó y me dijo, mucho gusto Johnny y yo le dije: mucho gusto mi nombre es Mario y me dice: te llamas igual que tu abuelo, y para mí eso fue increíble ya que no solo sabe que Cantinflas es Cantinflas sino Mario Moreno”, expresó.