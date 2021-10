A Joss Araya y Nelson Segura la música les da una tonada de amor

La cantante Joss Araya y el músico Nelson Segura son una de las parejas más bonitas del medio artístico. Cortesía La cantante Joss Araya y el músico Nelson Segura son una de las parejas más bonitas del medio artístico. Cortesía

La vida de los músicos suele ser complicada, sobre todo cuando se tiene a una pareja que no tiene relación con el ambiente artístico, pero son otras las tonadas que suenan cuando una pareja se forma gracias a su pasión por la música.

Esto lo saben muy bien la cantante Joss Araya, actual participante del programa “Tu cara me suena” y el tecladista del grupo Los Ajenos, Nelson Segura.

Ellos tienen poco más de un año y medio de ser novios y desde que inició la pandemia trabajan juntos en el proyecto Bajo y Voz, en el que se dedican a animar eventos o trabajar en restaurantes.

Según contó Nelson, ambos se conocieron hace cuatro años en un concierto que dieron Los Ajenos en Playas del Coco, época en la que Joss se dedicada a cantar en hoteles guanacastecos.

Se conocieron cuando el grupo grabó el video del tema “Sabor, sabor”, de Rosario Flores. La amistad entre ellos se fortaleció y Cupido terminó haciendo de las suyas ante tanto encierro y unión musical.

Ambos tienen un proyecto musical llamando Bajo y Voz, y de vez en cuando les toca ir trabajar juntos. Cortesía

Desde entonces se han convertido en una de las parejas más bonitas del medio artístico, pues ambos han sabido llevar su relación amorosa y laboral de gran manera.

La clave, aseguraron, es saber unir esas virtudes y gustos que tienen y convertirlas en su motivación diaria.

“Nosotros no separamos las cosas (amor y brete), en el buen sentido, ya que tenemos muchas cosas que compartir dentro de la música y en el día a día, por lo que nos va muy bien haciendo equipo”, señaló el músico.

Eso sí, cuando llegan a un evento son tan profesionales en lo que hacen que el público que no los conoce ni sospecharía que son pareja.

“Nosotros hacemos un viaje de una hora en promedio para llegar a un evento, por lo que en ese trayecto se da un besito, un abracito, pero apenas nos bajamos del carro de inmediato nos ponemos a trabajar. Esos son pequeños estímulos que hacen que se fortalezca más la relación”, mencionó Nelson.

Además de tener en común el gusto por la música son bastante animaleros e igual de divertidos cuando están juntos. Cortesía



— "Ella tiene muchas cualidades hermosas y nos hemos dado a la tarea irnos conociendo en las cosas buenas y no tan buenas", Nelson Segura

Muchas claves

Para ellos otra clave importante para que todo suene bien tanto arriba del escenario como en su vida personal es el respeto, la confianza y la gran comunicación que tienen.

Aunque actualmente no viven juntos tratan de que alguna diferencia no les distancie al caer la noche, pues saben que al otro día le tienen que poner bonito a la cantada.

“Lo más chiva es que respetamos el trabajo que tiene cada uno y nos apoyamos. Nelson sabe que yo soy una que no se guarda nada y que siempre le comunico lo que sienta, sea bueno o malo. Creo que eso también es saludable porque no hay nada peor que acumular cosas, por eso no hay que guardarse nada y tenerse mucha confianza”, mencionó Joss.

Nelson es tecladista del grupo Los Ajenos y toca el bajo con el grupo La Revo. Cortesía

Otra gran ventaja para ellos es que dicen ser cero celosos y que comprenden muy bien lo que es pasar los fines de semana trabajando lejos uno del otro.

Además, ahora que la sancarleña está metida en el programa del 7 y tiene que cumplir con los ensayos entre semana siempre buscan ese ratito en el día para verse y apoyarse.

“Yo soy el más feliz y orgulloso de verla en la tele y más cuando sé todo el trabajo que hay detrás”, agregó Nelson.



— En abril de 2020 empezaron a jalar

Bien animaleros

Hace un mes ambos se convirtieron en padres de Nina, una minisalchicha, que Nelson le regaló a Joss a la salida de uno de los ensayos de “Tu cara me suena”.

La cachorrita y los dos gatos Gordo y Enana (himalaya y persa), que ya tenía el bajista, se han convertido en sus consentidos y en una razón más para querer pasar tiempo juntos.

Con ellos se la pasan haciendo videos en Tik Tok o fotos para sus páginas de Instagram, pues los tres animalitos también son unas celebridades en redes sociales.

“Las mascotas son más influencer que nosotros”, dijo entre risas el ajeno.