A Juan Carlos Solano le llueven felicitaciones: esto vive narrador de Teletica Deportes

Al periodista y narrador de Teletica Deportes, Juan Carlos Solano, le llovieron felicitaciones este jueves por un importante logro profesional, que le ayudará muchísimo en su desempeño en el canal 7.

El comunicador deportivo recibió su Diploma Profesional en Analítica y Táctica en Fútbol, una formación impartida por la Escuela de Innovación del Fútbol Club Barcelona.

Un título que inspira y eleva su carrera

Solano compartió en redes sociales una foto luciendo con la estola de graduación y otra del diploma, lo que desató una lluvia de mensajes de cariño y admiración.

“Muchas felicidades y muchos éxitos más”, le comentó su compañera Gabriela Jiménez.

Otros seguidores también lo llenaron de elogios: “Denle una selección menor a este man, lo puede hacer muy bien”, “Eso Juanca, en hora buena; ojalá des ese curso pronto”, “¡Lo crack que sos, grande Juanca!”.

Su deseo de estar siempre actualizado

En junio pasado, el periodista ya había adelantado que estaba cursando sus estudios en la escuela del Barcelona, como parte de su compromiso por mantenerse actualizado en el análisis del juego.

“Vivimos en un mundo de constante cambio y actualización, y el fútbol no es para menos. En el fútbol hay que estar en todas, en lo que se refiere al juego”, dijo en aquella oportunidad.

Una carrera en ascenso

Juan Carlos debutó en las transmisiones deportivas de canal 7 a inicios de este año, después de su paso por el programa Deporte Más, del canal TD Más, donde fue panelista.

Su nuevo título lo consolida como uno de los comunicadores deportivos mejor preparados de canal 7.