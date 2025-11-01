A Katherinne González ahora pueden decirle “licenciada”: Imitadora dedicó nuevo título a su papá

La talentosa imitadora Katherinne González, conocida por darle vida a varios personajes en el programa radial Pelando el Ojo, está celebrando un logro muy especial que dedicó con todo su corazón a su papá, quien falleció hace justamente seis meses.

Katherine se graduó este viernes en Marketing y Creatividad Digital, una meta que alcanzó con mucha disciplina y emoción.

Katherinne González, imitadora de Pelando el ojo, se graduó de su segunda carrera universitaria. (redes/Instagram)

En sus redes, compartió unas palabras llenas de sentimiento así como fotos con su título en mano y al lado de su futuro esposo, el también imitador Edson Picado.

“Cuando me gradué de arquitecta no tenía certeza de si otra carrera llegaría a mi vida, y conforme pasaba el tiempo empecé a apasionarme por las redes sociales, por editar, por hacer guiones, trabajar con marcas y emprender como creadora de contenido”.

“Ahora mi meta es profesionalizarme en esta área con mucha disciplina y compromiso. Gracias a Dios hoy logro un escalón hacia ese sueño. Pronto la maestría. Gracias pa, te amo hasta el cielo”, publicó.

Katherinne González, imitadora de Pelando el ojo y de Repretel, siempre tuvo a su papá muy presente al recibir su título universitario. (redes/Instagram)

Se viene la boda

Como decimos popularmente los ticos, a Katherinne ahora también podrán decirle: “licenciada”.

La humorista estaba más que feliz por su gran logro, pues ahora ya podrá enfocarse de lleno en la organización de su boda que será el otro año.

