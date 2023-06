A Keyla Sánchez hay alguien que la tiene en un puro suspiro

Keyla Sánchez tiene un cuerpo espectacular. Instagram.

Desde marzo anterior Keyla Sánchez está soltera, luego de su fugaz noviazgo con el empresario Anthony Ramírez.

A mediados de mayo, la presentadora de canal 7 confirmó la ruptura en el programa De boca en boca, donde decidió hablar sobre ese tema, el cáncer de seno que enfrenta su mamita Kattia Granados y su prioridad de este momento de no tener pareja.

“En mi prioridad no está tener una pareja. En mi prioridad no está conocer a nadie. En mi prioridad no está compartir mi vida sentimental con nadie”, dijo Key en aquel momento.

Sin embargo, hay un galán que la tiene en un puro suspiro, ¿y a quién no?

Se trata del cantante colombiano Maluma, quien últimamente se muestra bastante destapadito en Instagram y eso le está moviendo el piso a Sánchez.

Keyla compartió en sus historias de Instagram la más reciente publicación que hizo en esa red social el artista, donde aparece sin camisa, con una pantaloneta bastante cortita y con una copa de vino.

Keyla Sánchez hizo esta publicación en sus historias de Instagram.

En total son cuatro las imágenes que le pusieron a palpitar de más el corazoncito de Sánchez, que parece haberse alterado con la sensualidad del intérprete de “Felices los cuatro”.

“¿Si, buenas?”, escribió Sánchez al compartir en sus historias la sensual publicación de Maluma.

No es la primera vez que Keyla Sánchez deja saber que el artista originario de Medellín le gusta bastante, más allá de como cantante.

Hace unos días, ella también había compartido una historia en Instagram donde también hizo referencias similares.

Muchos pensarán que es un sueño de la costarricense, pero como dicen, quien quita un quite, aunque Maluma sí está con su corazoncito ocupado.

