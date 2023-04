A Keyla Sánchez le duró muy poquito la paz en sus vacaciones de Semana Santa

Keyla Sánchez se enojó porque nadie habla del tiempo que comparte con su hijo y su familia. Instagram.

Keyla Sánchez amaneció este Martes Santo un poquito enojada e hizo varias historias en su cuenta de Instagram para aclarar que ella no anda haciendo amigos en la playa ni en busca de nada más que solo pasar tiempo en familia.

Y es que la página de La Roncha publicó hace unas horas unas fotografías donde sale la presentadora de Calle 7 con unos desconocidos con los que compartió en una casa ubicada en Tamarindo, Guanacaste.

“¿Será que la presentadora anda ahogando penas de amor o al contrario, ya se está dedicando a disfrutar de nuevo de su soltería tan pronto?”, dice la publicación de la página farandulera.

Ya les habíamos contado que Keyla se fue de vacaciones sin su pareja Anthony Ramírez, pues, al parecer, ya habrían terminado. Ella misma publicó el domingo anterior que se fue a sanar su corazón, como dice la canción de Karol G.

LEA MÁS: Keyla Sánchez se fue para Guanacaste a sanarse el corazón, ¿será que pasó algo con “Anto”?

“¿Qué fue aquello? Yo vengo aquí a la playa, primero porque nunca tengo días libres, empezando por ahí, me cuesta mucho tener días libres y que mis días libres concuerden con los de Thiago, entonces, yo me vengo con mi familia, me vengo con Thiago a disfrutar a la playa, a relajarme, como les dije ayer, porque en realidad Thiago se va unos días con su papá, entonces, ¿cómo no aprovecharlo los días que yo lo tengo?, entonces, me vengo con ellos, y qué fue aquel zafarrancho porque me tomo una foto como con, no sé ni con cuantas personas me he tomado fotos”, mencionó.

En otra historia también agregó: “Yo aquí no ando haciendo amigos, no ando en busca de nada, no me he topado a nadie conocido, entonces, yo digo: ‘¡pucha, cómo es la gente!’”.

La presentadora además reclamó que nadie habla del tiempo que comparte con su hijo, el cual dijo es su único amor, y que los comentarios siempre hacen de ella son negativos.

“Como moraleja al final lo que me queda es eso, que uno puede hacer las cosas bien, estar tiempo con su familia, con su hijo, que al final eso la gente nunca lo va a agradecer, o subir o postear o un mensaje o comentario bonito, siempre es destructivo, al final por eso ustedes encárguense de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones y que el mundo entero y todo lo que está alrededor de uno diga y ponga lo que sea, al final solo uno sabe lo que está haciendo y que está haciendo las cosas bien”, agregó.

Hace tan solo unos días la presentadora compartió esta imagen con su novio y su familia con los que celebró su cumpleaños. Instagram

Otro posteo aclaró que su único objetivo de estos días es pasar tiempo con su hijo y seguir generando momentos hermosos junto a él.

Por cierto, su pareja --o expareja-- Anthony Ramírez, ya puso pública su cuenta de Instagram y dejó ver en una de sus historias que está pasando estos días santos en una casa con piscina y que ya no sigue la cuenta de la presentadora de Teletica.