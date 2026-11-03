A Keylor Navas ya le dicen suegro: su hija Dani presentó a su novio en el GP de México

La hija mayor de Andrea Salas y Keylor Navas ya tiene novio. (redes/Instagram)

A Keylor Navas ya le dicen suegro, según lo confirmó su misma hijastra Daniela Camila, tras asistir muy bien acompañada a uno de los eventos deportivos más importantes de México.

La hija de Andrea Salas, esposa del portero de Pumas, estuvo presente en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y aprovechó la visita al Autódromo Hermanos Rodríguez para compartir varios detalles de la experiencia. Sin embargo, hubo un acompañante que terminó robándose parte de la atención.

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Todo hace indicar que la hija de Keylor Navas y Andrea Salas encontró el amor en un mexicano. (redes/Instagram)

En uno de los videos que publicó en sus historias de Instagram, Daniela aparece caminando de la mano con un hombre. Aunque en un primer momento apenas se observan las sombras de ambos reflejadas en el asfalto, después la joven se graba frente a la cámara y deja ver al muchacho a su lado, quien se acerca como para darle un beso.

Aunque no identificó a su acompañante ni hizo una presentación formal, quedó claro que se trata de su novio. Hasta ahora no se le conocía públicamente una relación sentimental a Daniela, pues en sus años viviendo en Europa no compartió imágenes así con ningún jovencito.

HIjastra de Keylor Navas fue muy bien acompañada al GP de México

Precisamente, este martes la hijastra del guardamenta costarricense está cumpliendo 24 años por lo que ya fue felicitada por él y Andrea en sus redes.

Pero el galán no fue lo único que Dani compartió de su visita al GP de México. También publicó imágenes de la ceremonia del desfile de pilotos, los carros entrando a pits y distintos momentos de la actividad en la pista.

Daniela Camila Hernández, la hija mayor de Keylor Navas y Andrea Salas, está además de cumpleaños este 3 de noviembre. (redes/Instagram)

En el autódromo también estuvieron Navas y su esposa apoyando al Sergio “Checo” Pérez, pues días atrás el portero participó en un partido de exhibición junto al joven piloto y otras figuras del fútbol mexicano.

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Así que, además de disfrutar de la velocidad y el ambiente de la Fórmula 1, Daniela dejó ver que ya Navas llegó a la etapa temida de muchos padres, la de ser suegro.