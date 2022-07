A Kimberly Loaiza no le gusta que la comparen con Keyla Sánchez

Kimberly Loaiza ha trabajado en varias producciones de Teletica pero su participación en Dancing with the Stars le ha dado más exposición con el público. Instagram

A Kimberly Loaiza no le gustan las comparaciones y menos que anden diciendo que ella quiere ser como Keyla Sánchez en Teletica.

La modelo y participante de Dancing with the Stars comentó que le incomoda que quieran generar polémica en ese sentido, porque cada una tiene “su brillo” y que la gente también debe respetar la carrera profesional de cada una.

“No me gusta la comparación, porque yo siento que todo individuo es una persona, separada de cada quien... Entonces, a mí las comparaciones no me gustan para nada. Tienen que respetar a Keyla, su profesión, su carrera y demás; así como tienen que respetar a Kimberly como una persona individual que también tiene sus sueños y quiere cumplirlos”.

“Por eso no me había referido al tema antes, porque las comparaciones no me gustan y me parecen algo desagradable como que estén comparando (...) cada quien debe ver el brillo que tiene cada persona y tratar de resaltar eso”, mencionó.

Al salir Keyla Sánchez de ¡Qué buena tarde! en redes sociales la gente comenta que quieren a Kimberly Loaiza en su lugar. Instagram

La guapa también aclaró que actualmente está soltera y que no tiene ninguna relación amorosa con el presentador de ¡Qué buena tarde!, Yiyo Alfaro, como también se ha dicho desde que entró a Dancing.

La pareja de baile del mexicano Erick Vázquez nos contó que terminó su con exnovio el 13 de febrero pasado y que ahora su prioridad es el programa de Teletica y su familia y que por eso no está pensando en tener una nueva relación amorosa.

“¡Ya uno no puede estar soltero porque le están buscando pareja! Pero es solo un vacilón (que le gusta Yiyo Alfaro) que fue el resultado de una anécdota que se dio con Choché y la gente ya empezó a decir que qué lindos, pero son cosas que pasan y yo creo que me voy a quedar solterita un ratito más”, aclaró.

Kimberly estuvo hace unos días en el programa de Yiyo y se notó que se llevan muy bien. Instagram

Muy exigente

El próximo 9 de agosto la tibaseña cumplirá 31 años y dice sentirse en la mejor etapa de su vida, porque se siente más plena, enfocada en otras prioridades y con mucho más amor propio.

Además, está muy feliz con su compañero de baile en la competencia del 7, porque eso le ha permitido pegar buenos puntajes en cada gala y mantenenerse en los primeros lugares de la tabla.

“Tengo un bailarín increíble a mi lado, todo un profesional, con una gran disciplina, con una paciencia... y yo soy un poquito exigente conmigo misma, creo que mi mejor competencia soy yo, entonces, estamos concentrados siempre en nosotros y creo que por ahí está la clave para que nos haya ido tan bien en estas galas”, agregó.

Kim dice que su mayor competencia es ella misma por eso se exige tanto en cada ensayo. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Kim aún sigue luchando contra las lesiones, pues desde que entró a Dancing le ha pasado de todo. Primero se dobló el tobillo, luego se lesionó la espalda y este domingo andaba con dolor en una costilla (del lado izquierdo), pero aún así dice estar disfrutanto mucho la experiencia.