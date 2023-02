A la actual Miss Costa Rica la Expo San Carlos le trae un mal recuerdo

María Fernanda Rodríguez será la dedicada del tope Expo San Carlos 2023. Silvia Núñez

La actual Miss Costa Rica, María Fernanda Rodríguez, será la dedicada del tope en la Expo San Carlos 2023.

Aunque ella está muy feliz con la designación de la organización, estos festejos no le traen buenos recuerdos por un punto en particular.

Como buena y bella sancarleña siempre soñó con participar en el reinado de la Expo, pero sus papás nunca la dejaron por un gran motivo.

Según nos contó, gran parte de su familia formó parte de la organización de este evento hace años y no la dejaban inscribirse para evitar que dijeran que ganó la corona por argolla.

“Para mí es algo más sentimental que el reconocimiento como tal, porque mis abuelitos maternos siempre han sido parte de esto, mis papás también, y fue algo que me inculcaron desde pequeña, ese amor por la Expo lo traigo desde muy niña.

“La Expo era un evento que mi hermana, mi hermano y yo esperábamos todo el año, nos encantaba ir a los carruseles, ver a mi abuelito trabajar en el ganado todo el día, mis papás eran parte de la junta organizadora e, inclusive, mi mamá por muchos años llevó el certamen de la Expo San Carlos, yo anhelaba estar en ese certamen, pero nunca me dejaron, siempre me decían que no porque ellos eran parte de la organización, pero igual me encantaba estar detrás ayudando a todas las candidatas”, contó la actual reina de Costa Rica.

María Fernanda contó que ella siempre soñó con ganar la corona del reinado de la Expo, pero sus papás no la dejaban participar. Silvia Núñez

Para el tope, que será el 29 de abril, ella montará una yegua que le prestó un familiar. Desde hace unos días ya la empezó a montar para irse familiarizando con el animal y no le pegue ningún sustillo ese día.

Tiempo atrás tuvo su propio caballo, al que bautizó Baruk, pero se le enfermó y murió.

En su familia hay varios domadores de caballos y también tienen su ganado, por lo que estar metida en ambiente de boñiga, botas y sombreros, es lo suyo.

“El tope era algo que no me podía perder cuando era más niña, por más pequeña que fuera yo siempre tenía metido en la cabeza que quería montar en el tope y mis papás siempre corrieron por conseguirme un caballo y ver quién me acompañaba, porque saben que montar es una pasión para mí”, contó el orgullo de San Carlos.