A la chef Sophia Rodríguez le pasó un chasco que es el tormento de muchas mujeres

La chef Sophia Rodríguez compartió uno de sus momentos más “humildes”, como ella misma lo etiquetó, para demostrar que a ella también le pasan chascos como a cualquier otra persona.

Y es que con su vida “casi perfecta”, como muchos de sus seguidores en redes creen que tiene, quiso aclarar que no está exenta de pasar vergüenzas en público.

La también presentadora de ¡Qué buena tarde! contó que el martes por la mañana salió a hacer unos mandados y se le destapó uno de sus zapatos.

Ella optó por ponerse unos zapatos que no usaba “hace siglos” y luego de andarlos un rato se les soltó la suela.

Lo mejor de todo es que minutos después tenía que ir a su nuevo restaurante, ubicado en Escazú, para darle la bienvenida a sus nuevos empleados y no le tocó más que disimular.

“Hay momentos que me mantienen humilde. Salí a hacer trámites municipales con los zapatos que no me ponía hace siglos”, escribió junto a la imagen que compartió para mostrar cómo le quedó el zapato.

La salvada es que como tiene carro, no le tocó pasar una vergüenza mayor de tener que devolverse a su casa caminando y con el zapato destrozado.

La reconocida chef está a pocos días de abrir su segunda cafetería por lo que ha estado en carreras para tener todo listo para el gran día.