A la manuda Melissa Durán le tocó pagar apuesta de la manera más dolorosa

Melissa Durán sufrió al ponerse el suéter de la S. Instagram.

Una vez más, Alajuelense le falló a la periodista de Multimedios Melissa Durán, al igual que a miles de aficionados manudos.

A la comunicadora le tocó pagar una apuesta que hizo con su compañero Leo Sandí por el clásico nacional en donde la S hizo lo de costumbre y le ganó este miércoles a su archirrival 2 a 0.

Para pagar la apuesta, Meli se tuvo que encaramar un suéter del Deportivo Saprissa durante la edición matutina de Telediario de este jueves. Además llegó a bretear con vestido morado y saco blanco, los colores del equipo que le quitó la sonrisa.

“Disfrútenlo mientras puedan, ahora el domingo vuelven a la normalidad y vuelven a perder”, lanzó un filazo Meli con el hígado en la mano.

Ni modo, pero ya los liguistas deberían de saber que su equipo empieza a temblar apenas ve una camiseta morada.

Enojo

La periodista Melissa Durán suele ser muy dulce y tierna en sus redes sociales, sobre todo cuando está hablando de su hija.

Sin embargo, un día de estos decidió sacar “el fua” que lleva dentro para decirles muy sutilmente, a algunas de sus seguidoras que no se metan con la forma de criar a su hija.

Resulta que la presentadora de noticias ha recibido comentarios en su cuenta de Instagram donde la critican porque su hija pequeña, Amanda, a veces sale en sus historias despeinada, mientras que ella siempre anda toda arreglada y maquillada.

“Hay muchas cosas que me pelan, pero quiero también comunicarlo. Cuando yo les comparto las travesuras de Amanda es porque muchas de ustedes me las piden, porque les encantan (...). Amanda es una bebé de 2 años, superinquieta y muy feliz y nada de esto tiene la intención de que me escriban o me hagan comentarios aconsejándome de cómo criar o educar a mi hija, o sea, gracias pero eso no les toca”, dijo en un video que subió.

Meli aclaró que este tipo de comentarios le molestan porque son personas que no la conocen personalmente y solo a través de las redes, como para criticarla de esa manera.

“Mi hija tiene 2 años y ustedes creen que a esa edad yo la voy a meter en un patrón de que tiene que estar perfecta, no, lo siento, pero no. Ni yo no era así y no la voy a someter a eso, yo quiero que juegue, que se ensucie y se despeine si es necesario”, mencionó.

Y es que Amandita le ha hecho cada travesura a la periodista que un día de estos agarró un labial y se pintó toda la cara, la ropa y las manos.