¡A lo que vinimos! ExBrillanticos recordarán viejos tiempos y pondrán a todos a bailar

Los exLos Brillanticos tenían más de cinco años de no juntarse y lo harán este sábado 17 de junio. Cortesía Eduardo Sánchez

“Pa’ curubandé me voy”, “Te comencé a querer” y “Mi forma de sentir” volverán a sonar al son de los músicos originales de la orquesta Los Brillanticos.

Los exBrillanticos se volverán a reunir este sábado 17 de junio, en el Club Pepper, para celebrar con todos sus seguidores, en especial con los que ya son papitos, que ya pasaron 20 años desde que decidieron separarse.

Los cantantes Gerardo Díaz, Olman Obando, Jorge “Carnita” Rodríguez y Eduardo Pasapera volverán a cantar estos y otros temas más que hicieron tan popular a esta orquesta entre los años 80 e inicios de los 2000.

El músico, compositor y arreglista Carlos “Pitusa” Gutiérrez fue uno de los miembros originales de este grupo y, según contó, con los ensayos se han dado cuenta de que tocan igual, o hasta mejor, que cuando iniciaron bajo la batuta del experimentado Napoleón Zapata.

Napoleón Zapata (celeste) fue el fundador de Los Brillanticos. Cortesía Eduardo Sánchez

“Será un repertorio de mucha música de la que grabamos original y otra de la que a la gente le gustaba tanto y que pensaba que era de Los Brillanticos como ‘Gotas de nostalgia’ o ‘Eres tan bonita como metirosa’, que fue la primera canción que tocamos en La Galera, en 1985″, mencionó el percusionista.

Pitusa mencionó, además, que jamás olvidará que con este grupo acompañaron en varias ocasiones en el escenario a cantantes como Celia Cruz o Cheo Feliciano, en Panamá, entre otros.

“Una vez Celia Cruz nos mandó a llamar de Francia para que fuéramos a tocar con ella, porque en Nueva York había un festival de salsa y los músicos estaban muy ocupados, entonces, le dijo al mánager: ‘búsqueme a Los Brillanticos de Costa Rica’ y sí nos llamaron, nos llegó un telegrama y todo, pero resulta que no pudimos ir porque había que viajar al otro día y muchos de mis compañeros trabajaban en bandas provinciales, en colegios como profesores y no pudimos hacer el viaje porque ella cantaba el sábado y querían que nos fuéramos el jueves. Ya habíamos tocado varias veces con ella aquí, pero al final no se logró”, contó.

Carlos Gutiérrez "Pitusa" se salió de la agrupación en 1998, pero fue parte de sus fundadores. Cortesía Eduardo Sánchez

Otra gran anécdota que recordó fue cuando iban a tocar por primera vez con la cubana, en 1988, y ella decidió no presentarse porque fue la noche en que se dio el huracán Juana, que tanto afectó a nuestro país.

Además, el músico mencionó que su primera cumbia llamada “Si te dejan”, la compuso para Los Brillanticos y de ahí surgieron muchos temas más.

Los exmúsicos de Los Brillanticos recorrieron todos los salones del país y hasta tocaron afuera. Cortesía Eduardo Sánchez

Póngale si quiere ir

Por su parte, Eduardo Sánchez, quien fue por muchos años el promotor de la agrupación y quien está organizando este reencuentro, contó que la venta de entradas se ha movido mucho, pero que aún quedan menos del 50% disponibles.

“Es un evento muy esperado. La gente añora, le encanta revivir lo que fue esa orquesta y volverlos a ver a casi todos juntos es una locura, por eso es importante apartar su entrada a través del WhatsApp 8751-9965. El valor de las entradas es de 10 mil colones”, dijo.

El cantante Olman Obando ya tiene ensayadas las canciones que interpretará. Cortesía Eduardo Sánchez

Los músicos saldrán al escenario a eso de las 10 p.m., pero antes habrá música de cabina con la gente del programa Top Salsa, de la emisora Zeta F.M.