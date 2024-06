A mamá de Keyla Sánchez casi le da algo al saber que una amiga tenía unas tenis como las suyas

La mamá de Keyla Sánchez siempre suele andar a la moda y con artículos lujo y de marca que, muchas veces, compra en sus viajes al extranjero.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez

Un día de estos doña Kattya Granados hizo un video en su cuenta de Instagram para contar que una amiga muy cercana le pidió el favor de venderle unas tenis iguales a unas que ella tiene, pero con la gran diferencia de que son una réplica.

La mamá de la presentadora de Teletica estaba que no podía creer que las tenis fueran exactamente iguales y que ni se notara la diferencia entre las originales y las “paqueteadas”.

Según dijo, si no fuera por el número de sus tenis se hubiera confundido fácilmente, pues las suyas sí son completamente originales.

Las tenis son marca Gucci, de color negro y con el logo en colores y, según la página por internet española, Jolicloset.com, tienen un valor de 650 euros; es decir, más de 365 mil colones.

“Estas mías son originales, estas son triple A, como dicen, pero son exactas, eso es lo que asombra. En serio, no sé como hacen, son demasiado exactas, son demasiado idénticas, pesan lo mismo, todo es igual. Es más no me he puesto a contar la estrellitas (de la marca en la suela), pero son demasiado exactas. Si no fuera por el número me confundiría, se los juro”, dijo toda asombrada.

Doña Kattya anunció que su amistad las está vendiendo porque si acaso se las puso dos veces y ya no las quiere. Al final del video contó que las está vendiendo en 175 mil colones y eso que, como dijo la ramonense, son triple A.

No sabemos si al final la mamá de la presentadora de Calle 7 logró cerrar el trato con alguien y vendió las tenis que son iguales a las suyas, lo que sí comprobamos, una vez más, es que la señora no escatima en gastos cuando se trata de lucir marcas, así ha pasado con los lentes de sol que pasa mostrando a cada rato.