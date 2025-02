A María Fernanda León la salpica la polémica porque por su culpa habrían estafado a mujer

María Fernanda León cerró el miércoles envuelta en una gran polémica ya que, por su culpa, una mujer habría sido estafada.

La propia presentadora de canal 7 se refirió a eso en varias historias que publicó en Instagram, en la que con tono de indignación reconoció sentirse “supermal”.

María Fernanda León es presentadora de De boca en boca, programa farandulero de canal 7. Fotografía: Instagram de María Fernanda León. (Instagram)

Fer contó que hace un tiempo le escribieron de una página para coordinar la entrega de un producto que después promocionó en redes; pero una seguidora le reclamó porque aceptó la recomendación y, al final, la habrían estafado.

“Cuando yo trabajo con emprendedores me gusta hacerlo a modo de canje o de menciones, pero hace un tiempo me escribieron de una página y me enviaron un producto que yo recomendé por acá. Tengo una seguidora que dice que compró el producto por mí y que, al final, salió estafada y que no es la única persona que habrían estafado y no me parece justo”, dijo la también cantante.

María Fernanda León habla de su culpa en supuesta estafa a seguidora

Marifer mostró pantallazos de lo que escribió la seguidora sobre el producto que, supuestamente adquirió por su recomendación, y dijo que nada de lo que estaba haciendo era por llamar la atención sino para advertir de lo que pasaba.

“Ella pidió una cosa y le mandaron otra, o sea, terrible. Honestamente me siento supermal. Es la primera vez que me pasa que alguien me dice que salió todo mal”, agregó.

María Fernanda confirmó su anuencia de ayudar a la seguidora en todo lo que esté a su alcance para solucionar el malentendido y afirmó que le “duele saber que algo que yo recomiendo y que por mi culpa lo fueron a comprar, las cosas salieron mal”.