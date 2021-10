A María José Ulate se le complicó la vida desde que anda con Mauricio Hoffmann

La maquillista María José Ulate no debe pasarla bien cada vez que sale a la luz algún detalle de su relación con Mauricio Hoffmann.

Resulta que siempre que la muchacha inicia un en vivo en su Instagram tiene que estar aclarando que no va a hablar de su vida personal, pues mucha gente lejos de interesarse por su trabajo se mete para chismear.

Eso pasó el miércoles anterior cuando en “De boca en boca”, el periodista Wálter Obando mostró el celular del macho y se vio que hablaba con Majo.

Ese mismo día, en la noche, ella hizo una transmisión y al ver que tenía tantísima gente conectada, lo primero que dijo fue que era un en vivo de maquillaje y no de nada personal, como quien dice, para que no digan que no estaban advertidos.

Grabación de el programa Sábado Feliz,para su 18 aniversario. 01/08/2018 Teltica Canal 7.MATERIAL EMBARGADO PARA ENTRETENIMIENTO DE EL PERIODICO LA NACION HASTA EL 08 DE AGOSTO DEL 2018.El presentador Mauricio Hoffman. La Sabana. Grabación de el programa Sábado Feliz,para su 18 aniversario. Fotos de Diana Méndez. (Diana Mendez)

Al final, como era de esperarse, la afluencia de gente bajó y solo quedaron los que de verdad querían aprender de maquillaje o los que no perdieron la esperanza de que el chisme quedara para el final.