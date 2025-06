A Marisol Soto le oyeron conversación muy privada y le cuestionaron en público lo que dijo

Marisol Soto tuvo que explicar sobre lo que habló en una conversación privada que escuchó una seguidora. Fotografía: Instagram Marisol Soto. (Instagram/Instagram)

Una seguidora de Marisol Soto escuchó una conversación muy privada de la exreina de belleza y le cuestionó, públicamente, sobre lo que oyó “sin querer”.

La propia seguidora confesó a Marisol que la escuchó –no le dijo en qué lugar– luego de que la empresaria habilitara la cajita de preguntas en Instagram.

“¿Te gustaría operarte los senos? Escuché sin querer una conversación tuya con amigas”, reconoció la seguidora al escribirle a Soto.

A Marisol le dio gracia la confesión y no le quedó de otra que revelar que, efectivamente, es una operación en la que está pensando.

“Jajajaja. ¿A dónde estábamos?”, empezó Mari la respuesta. “Sí, es cierto. He querido hacerme la mastopexia y lo he hablado con amigas para que me cuenten sus experiencias”, continuó.

Pero Marisol no se quedó ahí. Explicó que con la menopausia y los cambios hormonales sus pechos han aumentado mucho de tamaño y eso ya le causa dolor.

Marisol Soto reveló que sí ha pensando en hacerse la mastopexia. Fotografía: Instagram Marisol Soto. (Instagram/Instagram)

“Con la menopausia y cambios hormonales, el tamaño ha aumentado y me duele la espalda. Es muy incómodo. Pero como les digo, soy demasiado miedosa, igual no lo descarto del todo. Siempre le pido a Dios que me dé larga vida para ver crecer a mis hijas y ver nietos que son ahora mi gran sueño”, refirió.

Antes, Marisol había dicho que no tiene cirugías estéticas porque le da terror el quirófano, donde entró una vez para la cesárea de una de sus dos hijas.

“No tengo cirugías porque soy muy miedosa, me da pánico entrar a un quirófano”, confesó.

Detalló que, estéticamente, lo único que se ha hecho son blanqueamientos dentales, micropigmentación en las cejas y algunos tratamientos poco invasivos como radiesse (un relleno para suavizar las arrugas y las líneas de expresión).