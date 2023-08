A Mary Escalante le echaron algo en su bebida y terminó hasta en el hospital

Mary Escalante terminó en el hospital. Instagram.

La expanelista del programa Conexión Fútbol, Mary Escalante, alarmó a sus seguidores después de contar el tremendo susto que se llevó.

La macha, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una foto donde sale su mano con algodón y cinta quirúrgica.

Ella escribió: “¡Cuidado! Chicos ayer me echaron algo en mi bebida y si no tuviera los amigos y amigas que tengo, nunca nos habríamos dado cuenta. Ayer (sábado) terminé en el hospital y se los juro que esto no se lo deseo a nadie. Por favor cuídense”.

Escalante no entró en detalle de lo que le pasó, la salvada fue que contó que andaba con sus amigos y si no hubiese sido por eso, la situación hubiera pasado a mayores cosas.

Ahora a tener mucho cuidado, a la macha le deseamos una pronta recuperación.