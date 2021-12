A Maureen “la Tía” Salguero le volvió el alma al cuerpo

Maureen Salguero sufrió montones al ver a su papito tan enfermo. Archivo

La presentadora Maureen “la Tía” Salguero no ha dejado de llorar, pero de felicidad porque ya le dieron la salida a su papito del hospital.

La Diva mostró en sus historias de Instagram cuando don Daniel Rodríguez regresaba a su casa, luego que que días atrás fue llevado de emergencia al hospital debido a que sufrió un infarto.

“Me siento como si no me hubiera pasado nada, me siento de lo más bien, como un Toyota, gracias a Dios”, dijo el señor, de 84 años.

El papito de la famosa Tía dijo, además, que agradecía todas las oraciones que hicieron por él y que no hay nada mejor que estar en casa.

Nos alegramos mucho por la conductora porque al fin le volvió el alma al cuerpo, después de tanta preocupación por su ser amado.