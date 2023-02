A Melissa Durán le llovieron las críticas por los comentarios que dio en una noticia

Melissa Durán, de 34 años, trabaja como presentadora de Multimedios y, además, se dedica a dos emprendimientos. Foto: Cortesía

Aunque estamos en verano, a la periodista Melissa Durán le llovió y durísimo luego de comentar una nota en el noticiero Telediario de Multimedios.

Resulta que Meli, junto con Sergio González, estaban hablando sobre la fea bronca que se dio entre un hombre y una mujer en el peaje de la ruta 27 en Escazú.

Según se ve en las imágenes, ambos se bajan de sus respectivos carros y, apenas lo hacen, ella se le va encima al muchacho a golpearlo y durante varios minutos pasan en esa disputa. Él intenta sostenerla y, de alguna manera conversar, pero la joven pareciera estar fuera de sí.

Llegó el día que tanto esperó Melissa Durán

Luego interviene otro hombre y la cosa se calma un poco, pero cuando este se va, la mujer vuelve a golpear al hombre y lo prensa con la puerta de su carro, ahí es donde él reacciona y le devuelve los golpes y las patadas.

La pelea entre el hombre y la mujer fue en un peaje de la ruta 27.

“No sabemos qué pasó, pero él también se le abalanza a ella. Aquí me dicen que se está defendiendo, no sé, no sé... Lo que no sabemos es qué pasó con anterioridad, sí es un hecho la violencia que tenemos en nuestras calles, quién sabe si fue que él se le atravesó o pitó, si le gritó algo y esto hizo enfurecer a esta mujer”, dijo Durán.

“Vea, la patea, no de verdad, que está bastante grave. Definitivamente una situación muy compleja”, agregó la periodista.

Sergio, por su parte, lo que atina a decir es que solo un juzgado puede determinar si es defensa propia o no.

Estos comentarios que hizo Melissa, quien suena como que intentaba defender a la muchacha, le cayeron muy mal a muchas personas, quienes en el Facebook de Multimedios le hicieron saber su malestar.

“Dios guarde un periodista hombre emita ese tipo de comentarios... Fijo lo despiden y lo crucifican socialmente. Y ella dijo todo lo que dijo y, ¿nada va a pasar? ¿En serio? Video evidente y pone como víctima a la agresora más bien... ¿Qué esperan para anunciar la baja?”, dice uno de los comentarios un seguidor llamado Allen.

“La periodista se hace la indignada comentando en contra del hombre, y se nota que la malcriada, maleducada y la que empieza los golpes es la mujer”, señala otro de una usuaria llamada Seidy.

“La periodista espera a que él responda para indignarse, como si el hecho de ser mujer nos dé una luz verde para actuar como energúmenas ante las demás personas”, aseguró otra mujer de nombre Paola.

Como si fuera poco, otra de las periodistas de Multimedios, como lo es Paula Brenes, tuvo que salir a defenderse y responderle a varios seguidores, ya que muchas personas confundieron su voz con la de Melissa y le estaban achacando los comentarios hechos por su compañera.

De momento, Durán no se ha referido al tema en sus redes sociales.