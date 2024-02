A Melissa Mora la criticaron por usar mucho filtro en sus fotos y vea lo que respondió la cantante

Melissa Mora se defendió con uñas y dientes de las críticas de algunos de sus seguidores.

A la cantante y modelo Melissa Mora la criticaron en sus propias redes sociales por usar mucho filtro en sus fotos y videos y no mostrarse al natural.

El seguidor o seguidora hasta le señaló que usa mucho maquillaje y le pregunto, “¿dónde queda el amor propio?”.

Este señalamiento se lo hicieron a la ramonense luego de hacer el juego de preguntas en su Instagram y ella decidió no quedarse callada y responderle.

“El amor propio, yo tengo demasiado amor propio, no confundamos el amor propio con la decepción. Primero, para andar despeinada y sin maquillaje mejor me pongo un filtro, porque todas en redes lo utilizamos, entonces no uso tanto maquillaje, definitivamente cuando uso maquillaje es porque tengo reuniones y muchas cosas que trabajar durante el día y no me voy a llegar a presentar, pues fea, obviamente tengo que presentarme bonita por lo mismo, porque tengo mucho amor propio”.

A Meli también le criticaron que, “¿por qué siente necesario mostrar tu cuerpo para vender tus ideas?”, según le puso otro seguidor, y tampoco se quedó callada.

“Lastimosamente, la mayoría de las personas en Instagram quieren ver el cuerpo y a muy pocas personas les interesan las ideas. Quizás si fuera político, mostraría ideas, pero como no lo soy, me siguen por eso”, respondió la modelo junto a una foto donde sale en vestido de baño.

Melissa Mora reveló que este año pensaba casarse con su novio Beto Gómez, pero que decidieron mejor seguir viviendo juntos nada más. (Jose Cordero)

La también empresaria además reveló que su boda con su novio Alberto “Beto” Gómez estaba programada para este año, pero que decidieron que están mejor así, viviendo en unión libre, y que por su mente no pasa tener más hijos, pero que si quedada embarazada, igual sería la mujer más feliz del mundo, pues su hija Camila ya tiene 13 años.