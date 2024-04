A Melissa Mora le llegó la etapa más temida

A la modelo y empresaria Melissa Mora le llegó la etapa más temida y no tiene que ver con arrugas o con temas de la edad. A la también cantante le llegó el momento en el que ya le dicen: “Suegra”.

Según supimos, su hija Camila ya tendría novio desde hace unos meses y por eso a Meli no le quedó más que aceptar la realidad de que su chiquita creció.

Melissa Mora (Instagram)

La joven cumplirá 15 años en diciembre del otro año y tras ingresar al colegio le empezaron a salir más pretendientes. No es para menos, la niña se ha hecho muy linda y se parece mucho a su mamá.

En estos días Cami, como le dice la ramonense de cariño, estuvo en un evento de competencias de carros en La Guácima con su enamorado y por lo que vimos se ven muy tiernos juntos.

Sin duda alguna uno de los momentos más duros como mamá es cuando empieza a llegar la etapa de los novios, pues a veces los hijos prefieren salir más con la pareja que con la familia.

Melissa Mora mostró sus curvas. Instagram

Melissa suele hablar poco de su hija, a quien ha mantenido algo alejada hasta de sus redes, pero siempre dice que por ella es por la que más trabaja y su razón de vivir. De hecho, hace poco la entrevistaron en un pódcast, donde confesó que la principal razón por la que aceptó entrar al programa Combate, de Repretel, es porque quería comprarle una casa a su hija, objetivo que con los años logró.

“Yo no quería andar alquilando por todo lado. Yo tenía muy claro lo que yo quería, pero yo no tengo una casa gracias a Combate. Yo tengo una casa gracias a mi esfuerzo, porque tenía hasta tres trabajos o cuatro, no sé cuántos porque yo me iba de gira, cantaba, estaba en el programa, hacía de modelo, fotos, pero gracias a mi esfuerzo tengo mi casa y si a alguien le tengo que agradecer es a la abuela de mi hija que siempre me dio su apoyo”, explicó hace unos días en sus redes luego que le cuestionaran su comentario respecto a Combate.