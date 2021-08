“A mi esposo le molestan mis redes, las fotos y todo me lo cuestiona”

“A mí no me importa con quién chatea mi esposo, a quién ve en redes sociales o qué escribe porque yo no tengo tiempo, ni me gusta andar en esas. Pero a él sí le molestan mis redes, mis fotos y todo me lo cuestiona. Me molesta muchísimo que tenga esta conducta y que sea celoso, porque no le doy motivos. Él es tan insistente con ese tema que le advertí que no voy a vivir atrapada en los celos. Dice que escondo algo por no darle la información que me pide”.

1. Es lamentable que un ser humano identifique un patrón de celos partiendo de lo que usted describe y esto debe ser revisado a fondo. Es una verdadera lástima que él le preste más atención a sus fantasías negativas sin fundamento que a la realidad.

2. Si una persona es celosa, insiste y persiste en temas que progresivamente van en aumento, se pasa de preguntas simples a estructuras de control, que poco a poco se convierten en un una estructura de coacción y anulación de la libertad, por lo que se empieza a vivir desde un espiral de violencia que es incompatible con un proyecto de relación.

3. ¿Se puede continuar cuando uno o ambos tienen patrones de celos? Sí se puede continuar bajo una premisa de tratamiento porque los celos son un factor precipitante, mantenedor y perpetuado de estructuras de disfuncionalidad cercanos a la violencia y no se corrigen simplemente anulando, controlando o fastidiando a otra persona. Si la persona celosa o ambos no buscan ayuda el pronóstico de estabilidad es muy bajo.

4. En su caso es preocupante que usted sea una mujer que se siente libre y sana en todas sus relaciones, con respecto al manejo de sus redes y que aún así, su pareja insista en temas de control. Este síntoma no hay que tomárselo a la ligera y es recomendable que si él no quiere buscar ayuda, lo haga usted y analice muy bien lo que desea porque hay muchas expresiones de violencia que tienen estos inicios.