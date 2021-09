“A mi hija le hemos dado de todo, pero no dura en ningún trabajo”

“Tengo una hija, de 33 años, a la que le hemos dado todo y la hemos apoyado, pero no entiendo por qué no dura en ningún trabajo. Nosotros ya le dimos estudio y no la podemos seguir manteniendo. No es un tema económico, sino que ella ya es una adulta y ha originado muchos pleitos y es muy malcriada. Nosotros optamos por hacerle un apartamento para que viviera sola, se lo amueblamos, se lo dejamos listo y lo que hizo fue alquilarlo y dejarse el dinero del alquiler, así que le seguimos pagando todo y eso es desesperante”.

1. Llega un momento en el que usted se da cuenta que su hija tiene 33 años, es profesional y le han dado y complacido en todo, pero ella no está contenta. Ustedes tienen derecho a establecer límites y hacer un cambio de conducta, porque aunque no quieren vivir, le siguen sosteniendo el estilo de vida, lo cual es contradictorio.

2. Deben analizar realmente quién tiene el problema, su hija desde la insatisfacción o ustedes que como padres no han hecho ningún cambio en el patrón subsidiario que tienen con una adulta de 33 años.

3. A veces se preguntan cosas como: ¿no entiendo qué pasó?, ¿qué sucedió?, ¿en qué momento llegamos acá? Es decir, hacen un análisis existencial filosófico, pero al final no llegan a nada. En la vida hay muchas cosas que son el reflejo de sus acciones y decisiones, ahí es donde se debe empezar a trabajar, en el cambio de sus acciones, pero para cambiar tienen que aprender a ver la vida diferente. Ustedes no tienen a una adolescente en vulnerabilidad, tienen a una adulta que debe asumir su independencia.

4. Cuando se vive desde la contradicción es muy posible que tengan procesos de frustración y es momento de que si ustedes no tienen idea de cómo hacerlo, reflexionen en sus acciones y propicien la independencia de su hija para que ella se asuma como tal. Si no saben cómo hacerlo, llegó el momento de buscar ayuda.