“A mi novia no le gusta compartir con mi familia porque ella es una persona muy insegura y dice que mis hermanas no la quieren, cuando en realidad ellas la tratan muy bien, siempre la invitan y es ella la que nunca quiere nada. Ya me dijo que este año no piensa acompañarnos en Navidad ni en fin de año y que ella va a saber quién soy yo dependiendo de las decisiones que tome”.

1. Cuando una situación es manejada con matices de coacción, la negociación va por muy mal camino. No se pueden establecer acuerdos en pareja, justos y equilibrados desde la presión, la intransigencia o cualquier otro tema que se derive de la mala resolución emocional de una persona que no sabe enfrentar sus conflictivos internos.

2. Toda relación de pareja está llamada a procurar un sano equilibrio en dos grandes ejes: la integración familiar de ambos núcleos, así como, la salvaguarda de los espacios de pareja en equilibrio con otros círculos de socialización. Desde acá con justicia, equidad y respeto a la historia efectiva de cada quien, se toman acuerdos.

3. Si su novia parte de un principio de que hay una mala relación porque ella así lo percibe, pero usted afirma que sus hermanas tratan de establecer una frecuencia positiva y no pasa nada, lo que procede es que su novia busque ayuda terapéutica o eventualmente ustedes asistan a terapia para resolver este tema.

4. Nunca se puede perder la dimensión individual, ni la capacidad de tomar decisiones libre y conscientemente, pero cuando alguien lo pone contra la espada y la pared, para que simplemente haga lo que ella quiere, sin considerar el impacto que esto puede tener en la vida de una relación, al margen de la razones por las cuales una persona opera desde el conflicto. Esto los mueve a la intransigencia y a la imposición, así que desde esta perspectiva el pronóstico de estabilidad de cualquier relación es complejo.