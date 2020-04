“Soy mamá, jefa de hogar y ahora estoy en teletrabajo. Mis hijos los cuida mi mamá, pero en esa casa vive mucha gente y la verdad ninguno se cuida. Realmente se me ha complicado muchísimo, no ha sido fácil poder con todo, porque a ellos les cuesta entender que mamá no es que está de vacaciones sino que tiene que trabajar. Esto ha sido muy difícil, mi jefe es muy comprensivo, pero estoy irritable, distraída y a veces me siento presionada por todo”.