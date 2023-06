A modelo tico le preguntan para cuándo el OnlyFans y él responde con lujo de detalles

Carlos Villanueva fue uno de los modelos más cotizados del país hace unos años. Ahora él se dedica a sus negocios y al fitness. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

¡Como Dios lo trajo al mundo! Así quieren ver muchos al modelo e instructor de fitness Carlos Villanueva.

Al galanazo, un seguidor de Instagram le preguntó cuándo abrirá el OnlyFans, la red social para adultos que está muy de moda.

Villanueva no dudó en responder a la pregunta y vaya la manera en que lo hizo, porque el costarricense, de 38 años, de edad explicó con lujo de detalles lo que piensa al respecto.

Esta fue la respuesta de Carlos Villanueva a la pregunta de para cuándo el OnlyFans. Instagram.

LEA MÁS: Coco Roper “se puso malita”, confirma su mamá, Lynda Díaz

“Respeto tanto, tanto al que lo hace, pero respeto más aún los valores que me dieron mis padres que no le pondría jamás precio a mi cuerpo para que lo vea el mundo entero”, dijo el fornido vecino de Orotina, Alajuela.

Carlos consideró que muchas personas llegaban a esa plataforma por problemas económicos y que él, hasta el momento, no ha tenido necesidad de platica para pensar en entrar en una plataforma con contenido tres equis.

“Aún no he llegado a estar tan mal económicamente para pensar en ello a pesar de que soy medio exhibicionista, pero eso es una cosa y otra es que te vea chingo el mundo entero, yo me reservo a una persona, lo demás no es de mi interés”, finalizó Villanueva su comentario.

Carlos se ha dejado ver con escasa ropa en sus redes sociales, ya que a él le gusta bastante el fisicoculturismo y el fitness; de hecho, en el 2016 el también empresario obtuvo en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) el título Model World, que le abrió el apetito por más competencias de ese tipo.

Así que el modelo ya habló y los que tenían alguna ilusión con esa posibilidad, es mejor que se resignen a que no ocurrirá.