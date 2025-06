A Nancy Dobles le preguntaron si ha comprado en ropa americana y esto respondió

Nancy Dobles reveló si alguna vez ha comprado ropa americana. Fotografía: Instagram Nancy Dobles. (Instagram Nancy Dobles/Instagram Nancy Dobles)

Nancy Dobles hizo varias revelaciones este jueves en el programa Vis10n, donde asistió como invitada y compartió al lado de los presentadores del espacio Athim Roper y Andrey Campos.

Tan amena fue la conversación que sostuvo la presentadora de canal 7 con los exjugadores que, en un momento de la entrevista, ellos le cuestionaron si alguna vez había comprado en una ropa americana.

La curiosa pregunta surgió porque en el equipo de Vis10n hay un integrante al que le dicen el “Messi de Temu”, una comparación con la que la figura de Buen día quedó viendo para el ciprés pues dijo que no sabía qué es Temu

“Temu, la aplicación donde uno compra cosas chinas”, le explicó Andrey a Dobles, quien de inmediato dijo que últimamente le está saliendo mucha publicidad de esa app en el teléfono.

“¿Es algo de ropa?”, consultó Nancy. Andrey y Athim le explicaron a la exchica A todo dar que la ropa era parte de las cosas que vendían ahí a muy buenos precios.

Eso dio pie a la pregunta que vino después. “Nancy, una pregunta seria: ¿Alguna vez ha comprado en ropa americana?, preguntó Andrey.

Nancy contó que sí, una vez que fue a una entrevista de trabajo. “Sí y lo recuerdo perfectamente. Fue en Guadalupe (Goicoechea), porque tenía una entrevista. Fue para la entrevista para MultiSpa, fue hace mucho tiempo y después de ahí no. ¡Ay, pero bueno, sí fue y escarbé y buceé!”, afirmó Dobles.

Nancy Dobles junto a Andrey Campos y Athim Roper en el programa Vis10n de este miércoles. Fotografía: Instagram Andrey Campos. (Instagram/Instagram)

Antes de llegar a la televisión, Nancy Dobles trabajó por un tiempo como recepcionista de esa cadenas de gimnasios en el año 2000 y estando ahí fue que le salió la oportunidad en Repretel.

Nancy aclaró que ella nunca ha sido de gastar mucha plata en nada, sino que siempre compra lo necesario y, con la ropa, tiene la suerte de que una tienda la patrocina, entonces una parte se la deja ella y la otra la devuelve.

“No soy de gastar mucho. Ahorro y compro estrictamente lo necesario, no acumulo. Por dicha tengo una tienda que me patrocina, entonces la ropa que utilizo, alguna parte me la puedo dejar yo y otra la regreso, y siempre estoy rotando, dono, no la vendo y ya eso es una ley para mí, entonces no acumulo ropa y en serio no soy de gastar en tonterías”, agregó.