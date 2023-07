A Natalia Carvajal la quieren ver en OnlyFans y esto dice ella

Natalia Carvajal vive en México desde hace bastantes meses. (Instagram)

Son muchas las personas que quieren ver a Natalia Carvajal en la plataforma para adultos OnlyFans.

Así lo mencionó la propia exmiss Costa Rica este viernes, cuando le preguntaron en Instagram si en algún momento llegará a la red social tres equis.

A Carvajal le hicieron la pregunta porque habilitó la famosa cajita de Instagram con la que dio luz verde a sus seguidores a que le preguntaran lo que quisieran.

Ante la inquietud del fan de si se atrevería a entrar a OnlyFans, Naty respondió: “¿Por qué me preguntan tanto eso? No creo chicos, no juzgo, cada quien puede hacer lo que quiera, pero no es lo mío”.

¿Natalia Carvajal en OnlyFans?

Naty aprovechó para contar que ya se graduó como actriz y que está trabajando en proyectos de esos y que también se ganó una beca donde está aprendiendo a ser escritora y, de hecho, está con una iniciativa de un libro que tiene que entregar en un mes.

Esa es la razón por la que Naty ha estado tan ausente de las redes sociales en los últimos meses.

Pero para todos esos curiosos, ya saben que la posibilidad de ver a Naty con menos ropita de la cuenta no está en los planes de la guapa modelo.