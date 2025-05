A novia de presentador de Repretel le llegó la hora de vivir una etapa que soñó por años

Mahyla Roth tiene 26 años, es modelo y estudiante de Administración de Empresas y sueña con convertirse en Miss Universo Costa Rica 2025. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mahyla Valeria Roth Benavides esperó por años la etapa de su vida que está viviendo, y su novio, el presentador de Repretel, Rafa Pérez, es un bastión importantísimo en el gran momento que vive.

La modelo y estudiante de Administración de Empresas soñó desde niña con la oportunidad que disfruta desde los primeros días de mayo, cuando le confirmaron su candidatura oficial al Miss Universo Costa Rica (MUCR) 2025.

LEA MÁS: Miss Universo Costa Rica 2025: novia de presentador de Repretel dio un primer “golpe”

Roth es una de las 15 concursantes al principal certamen de belleza del país y la oportunidad representa para ella un anhelo cumplido y por el que trabajó desde sus siete años, cuando participó en el Miss Costa Rica Infantil.

“Es un sueño por el que he trabajado muchísimos años. No es algo que se me ocurrió de la noche a la mañana, sino que trabajé por esto desde que era niña”, dijo la nacida en Alajuela, pero criada en Cahuita de Talamanca, en Limón, de donde es originaria.

Su empeño por estar en el lugar que celebra hoy fue tal que recordó que de chiquitilla viajaba todos los fines de semana de Limón a San José para participar en el certamen infantil que la puso a soñar con la corona a la que aspira.

“Es algo que, realmente, había soñado desde niña y siento que le estoy cumpliendo el sueño a aquella niña, eso sí ya como adulta y como mujer, porque estoy tratando de utilizar esa gran plataforma (la del MUCR) para proyectarme de manera profesional y también de poder aportar un poquito a la sociedad”, refirió.

Mahyla Roth impresionó durante la Preliminar del Miss Universo con este traje de fantasía inspirado en las riquezas de las costas caribeñas con el que desfiló. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: Presentador de Repretel anda en las nubes: su novia podría ser la próxima Miss Costa Rica

Reina con propósito

La hija de madre costarricense y padre suizo explica ese enfoque que tiene en un proyecto social que lanzó hace seis años, con la intención de que estuviera “maduro” para cuando se le cumpliera el sueño de competir por el título de la mujer más bella del país.

“Siento que como miss y como mujer es importante dejar una huella positiva y no importa pensar en pequeño, pienso que con pequeños cambios uno puede ir realizando grandes aportes a la sociedad”, explicó la guapísima joven, de 26 años.

Su proyecto está enfocado en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas: el de la educación de calidad y la acción por el clima.

“Trato de complementarlos porque la educación va muy de la mano con los niños, que es algo que me encanta y me apasiona muchísimo, y los niños son el futuro; entonces plantarles esa semilla de tener como excelentes bases para un futuro por medio de la educación y también la conservación del medio ambiente, porque, a final de cuentas, el planeta Tierra es nuestro segundo hogar”, enfatizó.

LEA MÁS: Presentador Rafa Pérez reacciona de esta forma a clasificación de su novia al Miss Costa Rica 2025

Mencionó que con el proyecto realiza acciones concretas como charlas o campañas de reciclaje con las que incentiva la importancia de reutilizar. Actualmente, lo ejecuta solo en su amada Cahuita, pero sueña con traerlo también a San José y ese impulso se lo daría la corona por la que compite.

Aunque siempre supo que quería concursar en el certamen, en el 2022 sintió que el momento estaba muy cerca luego de entrar al “top” nueve del Miss International, concurso de belleza de las grandes ligas.

Tras ese gran resultado que obtuvo en Japón ese año, mucha gente la comenzó a “presionar” para que se inscribiera al Miss Costa Rica 2023 –el último que organizó Teletica–, pero ella esperó hasta este 2025.

“El año pasado sentí que me encontraba lo suficientemente lista para el MUCR; igual uno como un ser humano siempre tiene oportunidades de mejora, pero sentía que cumplía con todos los aspectos que se requerían para un concurso como el de MUCR. Sentí que estaba lista y dije: ‘este ya es mi año’”, recordó.

Mahyla Roth es bellísima. Fotografía: Cortesía Mahyla Roth. (Jeanca Bogantes/Jeanca Bogantes)

Novio incondicional

Mahyla es una de las grandes favoritas para ganar la corona el próximo 19 de julio y muchas figuras públicas le están apostando a ella como triunfadora, entre esas, por supuesto, su conocido novio Rafa Pérez.

Según nos contó, el presentador de Giros es una parte fundamental en este proceso por el apoyo y contención emocional que le da.

“Me siento muy afortunada del apoyo que tengo de él y de mi familia. Rafa me da un apoyo incondicional como pareja, él siempre está ahí para ver cómo me puede ayudar, en qué me puede motivar. Siento mucho su apoyo en la parte emocional, y qué lindo tener una pareja que te apoye de una manera tan incondicional. Él está siempre ahí dándome palabras de aliento, motivación, entonces es superlindo. Para mí el apoyo de él es muy importante, así como el de mi familia”, mencionó.

Mahyla Roth destacó el importantísimo apoyo emocional que representa su novio, Rafa Pérez, en este proceso. Fotografía: Instagram Rafa Pérez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Conozca a las 15 mujeres que lucharán por la corona del Miss Universo Costa Rica 2025

A pesar de que vive su sueño, alcanzar el título que la llevaría a representar a Costa Rica en el Miss Universo sería la cereza en el pastel, pues le permitiría “gritarle” al mundo cómo es la mujer tica.

“Quiero representar a la mujer costarricense que es humilde, trabajadora, perseverante, disciplinada. A la mujer que se levanta temprano para cumplir cada uno de los sueños que se propone. Costa Rica es muy rico y muy diverso culturalmente, entonces me gustaría representar un poquito de cada una de las esencias que refleja la mujer costarricense”, finalizó.