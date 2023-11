A participante de Nace una estrella se le olvidó la letra de la canción y ojo lo que pasó

Lucas Guerrero es uno de los favoritos de llegar a la gran final; sin embargo, en esta gala sufrió un pequeño fallo. (MAYELA LOPEZ)

El pequeño Lucas Guerrero, participante de Nace una estrella, vivió un momento bastante tenso en su primera presentación en la semifinal del programa.

Al desamparadeño, de 9 años, se le olvidó la letra de la canción “Nuestro juramento”, tan solo segundos después de haber iniciado, lo que hizo que entrara en un estado de desconcentración.

Casi al finalizar la canción logró retomar la letra y terminar su presentación casi llorando, siendo consolado por el presentador Edgar Silva.

Lucas en la semifinal de Nace una estrella

Los jueces le aplaudieron el hecho que se mantuviera firme en el escenario y que intentara terminar la canción a pesar de lo ocurrido.

“Sus palabras me sirven mucho y me sirven para mejorar (le dijo al juez Joaquín Yglesias). En esta canción me confundí, sentí el ritmo diferente, quise llorar, pero me aguanté y luego canté con todas mis fuerzas”, dijo el participante.

Al final los jueces le dieron un 7 de puntaje cada uno, “a pesar de ser muy difícil, hay que hacerlo”, dijo el juez Marvin Araya.

Tras bajar el escenario Lucas fue abrazado por la profesora María Marta López y por el personal de Teletica mientras iba llorando, desconsoladamente, hacia el camerino.