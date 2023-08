¡A pedirle a Dios! Kike de Heredia recibió una buena y una mala noticia sobre su salud

El 1 de marzo, Kike de Heredia comenzó la lucha con su salud.

El cantante y trompetista Kike de Heredia recibió la semana pasada dos noticias sobre su salud: una que lo tiene muy feliz y otra por la cual se entregó a la voluntad de Dios.

Luego de que en mayo pasado el médico le prohibió cantar y tocar la trompeta por un tiempo debido a una situación en su pulmón izquierdo, Kike recibió el visto bueno para volver a la música el jueves pasado.

Aunque la noticia lo tiene bastante alegre, ese día también le informaron que no es solo un pulmón el que tiene dañado, sino los dos, por eso debe extremar los cuidados y tomar su regreso a los “escenarios” con calma.

Fue el mismo Carlos Enrique Rodríguez, el verdadero nombre de Kike de Heredia, quien confirmó a La Teja su más reciente diagnóstico médico, el cual está enfrentando con mucha paz y fe en Dios.

“Me habían dicho que mi pulmón izquierdo tenía EPID (enfermedad pulmonar intersticial), pero durante la cita de la semana pasada (la del jueves 17 de agosto) la doctora me dijo que eran mis dos pulmones los que están afectados por EPID y no hay medicamento. Mi capacidad (pulmonar) de un 80 por ciento me queda en 48 por ciento, pero me dijo que podía seguir tocando mi trompeta y cantando para Dios”, afirmó el cantante cristiano.

Kike, de 70 años, dijo que frente a la noticia no hay nada más que hacer que aferrarse a Dios y pedirle que tome control de su salud y que haga su voluntad.

“El día que Dios tiene preparado para llamarme ya Él lo sabe, yo no; pero sigo con fe declarando que, sea cual sea Su voluntad, hay que respetarla”, mencionó De Heredia.

El artista nacional también anunció que debido a que los médicos le permitieron retomar con calma su trabajo artístico, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de setiembre se presentará en tres iglesias cristianas en la frontera con Panamá.

Aunque el panorama sigue siendo gris, Kike de Heredia está feliz de que pueda volver a tocar su inseparable trompeta. (Cortesía)

Dura batalla

Kike de Heredia está batallando con su salud desde inicios de marzo, tras comenzar a experimentar problemas en su respiración que obligaron llevarlo a una clínica de Aguas Zarcas de San Carlos, donde vive.

Luego de la valoración médica, el cantante fue enviado al hospital de ese cantón de Alajuela donde le hicieron unas placas y apareció una manchita en su pulmón izquierdo. Los médicos temían que fuera un tumor.

“Con tratamiento y medicamento todo va a salir muy bien”, mencionó el cantante y músico en aquel momento.

Aunque la mancha desapareció, los problemas de respiración continuaron, hasta que en mayo le diagnosticaron EPID en el pulmón izquierdo, que ahora también afectó a su pulmón derecho.

A pesar de los diagnósticos, Kike de Heredia se ha mantenido con mucha fe y confianza en Dios, pero sí les ha pedido a sus seguidores que oren mucho por él, ya que esta situación de salud lo obligó a mantenerse lejos del canto, la prédica y la consejería espiritual, a lo que se dedica desde que es cantante cristiano.