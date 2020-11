Sí, y no solo ahí, sino cuando trabajaba en Hooters, porque yo sé lo que es atender una mesa y que me digan cosas o que alguien pida hablar con el gerente y que al atenderla no le gustara por ser mujer. Creo que todos esos comentarios negativos me sirvieron para crecer y madurar. Yo soy de las que no aguanta nada, pero soy más inteligente a la hora de actuar.