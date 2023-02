A periodista de Noticias Repretel, la pandemia la acercó más al televidente

Tracy Morales está muy feliz en Noticias Repretel. Cortesía

Hace dos años, llegó una cara nueva a Noticias Repretel, la cual terminó ganándose el cariño del televidente por sus excelentes notas sobre la llegada del covid-19.

Se trata de la periodista Tracy Morales, encargada de todas las noticias que tengan que ver con temas de salud.

Esta vecina de Concepción de Alajuelita, de 34 años, inició trabajando en radio, pero se terminó enamorando igualmente de la televisión.

Sus primeros pasos en comunicación fueron en radio América, pero además estuvo un corto tiempo en canal 8. Sin embargo, al llegar a canal 6 su rostro se volvió más conocido.

Conozca un poco más de ella, quien además de amar el periodismo, es una apasionada del atletismo.

De hecho, es de las pocas mujeres de esa redacción que se apunta, junto a un grupo de compañeros, a participar en carreras los fines de semana cuando tiene libre. La última en la que compitió fue la Clásica Internacional La Candelaria, el domingo 12 de febrero.

Hace dos años llegó a canal 6, donde asegura que sus compañeros la han recibido muy bien. Cortesía

Varios periodistas de Repretel tendrán un domingo muy agitado y no por trabajo

- ¿Cómo se ha sentido en Repretel?

La verdad es que he aprendido mucho, los compañeros son muy cargas, me han ayudado bastante y bueno, ahora tengo la fuente de salud. Al principio, cuando uno hace cambio de trabajo y demás, siempre están como los nervios o pensar si lo voy a hacer bien, pero siempre me he sentido apoyada.

- Llegó al noticiero cuando la pandemia estaba en lo más y mejor y eso hizo que el televidente estuviera más pendiente de su trabajo, ¿qué tal le va con la exposición?

Yo entré el 8 de febrero de 2021 y al mes me dieron la fuente de salud, pero sí, gracias a Dios me fue bastante bien y hasta la fecha seguimos a cargo. Es mucha más la responsabilidad, uno siente la presión de que las cosas tienen que ir siempre con la mejor calidad y dar lo mejor. Digamos que no se puede equivocar uno con las cosas, pero sí ha sido una experiencia muy bonita, porque lo reconocen a uno más en la calle.

Yo viajo en bus y a veces las señoras me dicen: ‘¿Verdad que usted es la muchacha de la tele?’, y eso es muy bonito, que le reconozcan a uno el trabajo o cuando uno anda en la calle reporteando y la gente se acerca y me da algún consejo de algo. Como siempre estoy metida en los hospitales, entonces la gente se relaciona más con uno. Sentir el cariño así de la gente es muy bonito.

Con sus compañeros de redacción tiene un equipo de atletismo. Facebook

- Vimos que está dentro del grupo de atletas del noticiero, ¿hace mucho practica el atletismo?

Vieras que cuando estaba en el cole a mí siempre me gustó correr, estaba en los grupos de atletismo y todo eso, pero ya después lo dejé por el estudio y el trabajo. Ahora a finales de año con la carrera San Silvestre, que se hace el 31 de diciembre, me invitaron los compañeros, entonces quise retomarlo, fui y ese fue como el empujoncito que necesitaba para volver a practicarlo.

Ahora corro tres veces por semana, me preparé como un mes para La Candelaria que era de 10 kilómetros y por dicha los hice. Yo me dije: ‘Aunque llegue de última, pero los hago’. Dicen mis compañeros que tienen más experiencia, que lo hice en buen tiempo, porque los corrí en 1 hora y 15 minutos.

- ¿Quién la ha motivado más en la redacción para que siga corriendo?

Andrecito Ramírez es el que está siempre con eso de que vayamos a correr, Jaime Sibaja es el que más nos motivó a ir a esta última carrera, a hacer ejercicio e ir a las competencias. Ahora se viene una el próximo mes, que es la de agrónomos y a esa vamos a ir también, ahí vamos en grupo.

Tenemos un chat y cuando andamos corriendo mandamos fotos y yo ‘vean aquí estoy corriendo’. Ahí nos motivamos entre todos.

Ella es la encargada de hablar de las noticias de salud. Cortesía

Noticias Repretel tendrá un nuevo jefe tras la renuncia de Joselyn Alfaro

- ¿Qué beneficios siente que le ha traído este deporte?

Vieras que primero me siento muy bien, con más energía, duermo mejor, eso es lo que he notado. Me siento más jovial, además de que se me están haciendo piernillas también (risas).

- ¿Es cierto que también es muy futbolera?

Soy superfutbolera, desayuno, almuerzo y ceno fútbol porque me gusta mucho ver partidos, ese es como mi mayor hobby. A mí me pregunta que qué le gusta hacer un fin de semana y yo soy feliz un domingo levantándome temprano para ver todo el día ver partidos, yo me relajo mucho.

- ¿Y eso que no se inclinó por el periodismo deportivo?

Cuando estaba en el colegio siempre supe que iba a ser periodista y me iba inclinando por esa línea, en lo deportivo, pero a mí se me abrieron las oportunidades en otra cosas, las he aprovechado y me gusta.

Cuando tiene bastante tiempo libre le gusta irse a la playa. Cortesía

- ¿Le gustaría que le den la oportunidad en la sección deportiva?

Eeeeh... me quedo con salud (risas), puedo hablar con más libertad porque soy supermanuda, ese es mi amor tóxico, uno como liguista sí sufre, se sufre mucho con este equipo. Yo decía el año pasado, cuando perdimos contra Cartago, que andaba ahí en la final: ‘Si la Liga pierde este partido yo no voy a volver a ver partidos, ni a ir al estadio’, y aquí estoy otra vez enamorada del equipo.

- Ahora que habla de amor, ¿está soltera o con novio?

Soltera total, sin compromiso. Así estoy tranquila, igual no soy muy noviera, ya tengo como ocho años sin pareja.

- ¿Y ahora que sale más en tele no le han salido admiradores?

Vieras que sí, pero yo soy quitadilla para eso. En el Facebook le escriben a uno por el chat, que qué bonita o esas cosas, pero yo salir con alguien que conozco solo por redes sociales soy superquitada.

Su gran compañera Música Cero dulce Ella vive con su mamita María Eugenia Morales, con la que disfruta mucho pasar sus días libres en casa. Le gusta mucho escuchar música cristiana o de adoración, también romántica en español e inglés. No come alimentos dulces, así que no se desvela por los postres ni los chocolates, prefiere las pastas.