A periodista del 7 una profesora le dijo que no conseguiría trabajo y eso le marcó su futuro

Daniel Céspedes se integró al equipo de Buen día a mediados del año pasado. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

Daniel Céspedes vive una semana muy especial porque está de aniversario en Teletica.

El lunes pasado, el periodista y presentador de Buen día cumplió 13 años de trabajar en canal 7 y al hablar de eso con La Teja reveló cómo fue que se ganó su campito en canal 7.

Céspedes comenzó su viaje a bordo del trencito en el vagón de Teletica Deportes, luego se pasó al de Telenoticias y de ahí saltó, a mediados del año pasado, al de la revista matutina Buen día.

“Lo mejor, sin duda, ha sido construir un proceso”, concluyó Daniel respecto a lo más fascinante de su viaje en la televisora. “Le he sido fiel a mis valores y creo que, a partir de ahí, he logrado ganarme un campito”, confesó.

Dani aprovechó el aniversario para recordar la vez que una profesora de la universidad lo advirtió de que no iba a conseguir trabajo como periodista y de cómo influyó ese rudo comentario en lo que es hoy.

Daniel Céspedes empezó trabajando en canal 7 hace 13 años en Teletica Deportes. Fotografía: Instagram Daniel Céspedes. (Instagram/Instagram)

“Recuerdo que en la primera clase de la U, lo primero que nos dijo una profesora fue: no van a encontrar trabajo. Y yo me lo fui a buscar con más ganas. Al principio viajaba todos los días de Turrialba a La Sabana, pero ese esfuerzo del inicio valió mucho la pena. Le doy mucho valor a mi proceso porque a puro corazón y ganas me he mantenido en el canal”, afirmó.

Teletica tiene un gran significado para él no solo porque le ha permitido cumplir sus sueños, sino porque lo ha hecho sentir parte de una gran familia.

“No solo he trabajado con personas que admiraba y veía en tele desde niño, como don Ignacio (Santos), Jorge Martínez o don Mario Segura, sino que además he aprendido con ellos. Me han enseñado muchísimo a ser periodista pero principalmente a ser un ser humano. Un periodista que es mala persona nunca será un buen periodista. La empresa donde trabajo me ha hecho sentir más que como un trabajador, como miembro de una familia”, destacó.

En cuanto a la etapa que vive al llegar a sus 13 años en la televisora de Sabana Oeste, Daniel mencionó que es una de mucho aprendizaje y que espera que nunca acabe.

Daniel Céspedes estuvo en Telenoticias antes de dar el salto a Buen día. Fotografía: Instagram Daniel Céspedes. (Instagram/Instagram)

“Creo que siempre estoy en la etapa del aprendizaje. Cuando llegue al canal a decir que ya lo sé, a jugar de vivo, ese día me van a invitar a salir. Si uno no está en el constante aprendizaje, en tu trabajo o en tu vida personal, ese día vas a perder lo más esencial para seguir creciendo”, refirió.

Céspedes llevó su aniversario en Teletica a Instagram desde inicios de semana y ahí compartió fotos de sus inicios en la empresa y de los diferentes proyectos del canal en los que ha estado.