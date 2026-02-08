A punta de voz y sacrificio: así se forjó Douglas Hernández en la radio

El locutor Douglas Hernández es una de las principales voces de la radio costarricense y actualmente de Teletica radio. (Cortesía/Cortesía)

Desde limpiar ventanales en una radio de Cartago hasta ser nominado en premios internacionales de locución. Así ha sido el camino de Douglas Hernández, una de las voces más reconocidas del país.

Hoy es uno de los locutores más escuchados en Teletica Radio, pero su sueño empezó desde abajo, pulseándola con pasión, sacrificio y una convicción clara: vivir de su voz.

En esta entrevista, Douglas, de 42 años, repasa su historia, sus inicios y cómo logró que su voz cruzara fronteras.

—¿En qué momento se da cuenta de que podía vivir de la voz?

Fue algo muy bonito y muy natural. Yo soy de Cartago y ahí existía la emisora en A. M. La Fuente Musical, que era del papá de don Carlos Lafuente, dueño de Radio Sinfonola. Desde chiquillo me llamó la atención la radio. De hecho, tenía una radio que se llamaba Radio Láser, según yo. Grababa cosas, hacía programas, hasta tenía un sello y todo. Ese gusanito siempre estuvo ahí.

—¿Y cómo se da el primer paso en una radio de verdad?

Mi papá fue clave. Un día me dijo: “¿Por qué no va a La Fuente Musical después del cole?”. Yo tenía 16 años y fui a pulsearla, solo para aprender cómo funcionaba la radio, los controles y todo eso. El dueño en ese momento, en lugar de decirme que no, me ofreció trabajo… pero de misceláneo.

Douglas Hernández es de los que desde niño soñó con estar en una cabina de radio y locución. (Cortesía/Cortesía)

—O sea, tocó empezar desde abajo...

Yo limpiaba ventanales, hacía de todo. Pero en los ratos libres me dejaban aprender controles. Estuve ahí como tres años y medio. La locución se me dio rápido porque se fueron compañeros, otros se enfermaron, y me metieron a cabina. Incluso, el 31 de diciembre de 1999 lo pasé solo en la emisora, recibiendo el Año Nuevo ahí. Seguro, nadie escuchándome, pero feliz.

—¿Cuándo llega la oportunidad de pasar a F. M.?

Ahí mismo en La Fuente Musical conocí a don Carlos Oreamuno, quien después fue subdirector del Sinart. Él me decía: “Si algún día llego al Sinart, lo llevo conmigo”. Yo pensé que era una promesa más, pero la cumplió. En el 2002 entré al Sinart con apenas 18 años.

Fue una escuela enorme. Aprendí muchísimo, leía noticias, conocí gente increíble como don Alberto Reina y doña Orieta Aguilar. Incluso, fui locutor oficial de Radio Nacional, pero yo sentía que quería algo más, algo diferente.

Se me da la oportunidad de entrar a Radio Puntarenas mientras estaba en el Sinart y fue durísimo. Entraba a las 8 a.m. al Sinart, salía a las 5 p.m., agarraba dos buses para entrar a Radio Puntarenas a las 7 p.m. y salía a las 11 p.m. y al día siguiente otra vez. Sin fines de semana libres porque Puntarenas siempre tenía eventos, fiestas, topes… pero era la radio que me gustaba.

En el 2006 renuncié y me quedé solo con Radio Puntarenas. Era cansado, pero era lo que me apasionaba. Ahí estuve varios años hasta que llegó la llamada de La Nueva 90.7, del grupo Nación.

En el 2023 estuvo nominado a los Voice Arts Awards, que son una especie de premios Oscar que reúne a los mejores locutores del mundo comercial y de doblaje. (Cortesía/Cortesía)

- Ahí estuvo en ADN Radio, ¿cierto?

Sí, pasé por ADN, pero volví a sentir que no era lo mío. Yo soy feliz cuando hago lo que me gusta. Entonces hablé con Marfer Torres y se dio la oportunidad de irme a Bésame. Ahí crecí muchísimo. En el 2016 quedé como coordinador de la emisora y estuve en todo el proceso hasta la transición a Multimedios, donde estuve hasta el 2021.

—¿Desde hace cuánto está Teletica Radio?

Después de salir de Multimedios, se dio la oportunidad en Teletica Radio junto con Vicky Fuentes. Ya llevamos casi cuatro años ahí y ha sido una bendición.

—Paralelo a eso, también hace locución comercial.

—Sí. En el 2006 grabé mi primer comercial nacional; fue para Grupo Q. Después llegó Banco Popular, con quienes estuve como voz comercial por diez años. La locución comercial ha sido clave; incluso en momentos en los que no tenía patrono fijo. Nunca estuve sin trabajo, porque la voz siempre me sostuvo.

Douglas Hernández está casado hace casi 10 años con la reina de belleza Elena Quesada y tienen un hijo. (Cortesía/Cortesía)

—¿Cómo se llega a nominaciones internacionales, como los Voice Arts Awards?

Uno puede proponer piezas o una agencia puede hacerlo por uno. En mi caso, propuse un demo comercial con locución neutra, producido por un mexicano que vive en Los Ángeles. Ese demo fue el que quedó nominado. A nivel internacional buscan mucho la neutralidad, porque aunque creamos que los ticos hablamos neutro, no es tan cierto.

—¿Qué significó estar en ‘los Oscar de la locución’?

Imaginate competir con voces de HBO, Nat Geo o Coca-Cola. Solo estar nominado ya es un premio. Es como los Oscars, la nominación ya dice mucho. Yo solo puedo estar agradecido con Dios. Gracias a la locución he mantenido a mi familia, he viajado, he cumplido sueños. Todo gracias a la voz.

—¿Siente que la locución ha cambiado?

Hace unos 20 años, lo que más pedían las agencias era la voz “de doctor”, profunda, seria. Eso ya no se usa. Hoy lo que está de moda es la naturalidad: que suene cercano, real, como una persona hablándole a otra. Cuanto más natural se escuche una voz, más pega tiene, y ahora con la inteligencia artificial eso es todavía más importante.

A mí me gusta prepararme. Fui a México a estudiar doblaje con el profesor Arturo Mercado Jr., quien es la voz de Tom Cruise, Tom Hanks y Mickey Mouse en Latinoamérica. Eso me sirvió montones. También llevé locución comercial con Mario Filho y hace unos tres años saqué un diplomado para actualizarme. Aunque a uno le vaya bien, no se puede conformar.

Douglas Hernández tiene junto a Victoria Fuentes el programa "Todo bien" en Teletica radio y antes fueron por años la voz de Bésame en la mañana. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cuál sueño le falta por cumplir?

Ser la voz de un canal de cable. He sido voz de canales nacionales como Canal 8 y Canal 13; también de Los 40 Principales en Panamá, de Caracol Radio en Colombia y Miami, y de Bésame Colombia. Pero el sueño grande sigue siendo un canal de cable.

En el 2022 me llamaron para un casting de Universal Studios. Mandé la prueba y quedé en la terna final con un locutor venezolano, porque mi voz era muy parecida a la del que querían cambiar.

—¿Ha pensado en dedicarse de lleno al doblaje?

—Sí, claro. He hecho doblaje, pero más comercial, no tanto de películas. Por ejemplo, he doblado personajes para comerciales como los de M&M’s. Cuando estudié doblaje en México, incluso Arturo Mercado Jr. me ofreció una voz secundaria para un proyecto de Marvel, para Avengers, pero por logística no pude quedarme. Imaginate, aunque fuera la voz de un policía, igual hubiera sido increíble.

Padre y esposo Estudio propio Buen clic Está casado con la reina de belleza Elena Quesada y tienen un hijo, Gabriel, de 9 años. Con ella tiene la empresa HD Comunicación, donde hacen radios corporativas para empresas. En su casa tiene su propio estudio de grabación y cuando no está ahí, está jugando play (Fifa) o corriendo en la calle porque le encanta hacer ejercicio. Tiene unos 18 años de conocer a Victoria “Vicky” Fuentes, 10 de los cuales han trabajado juntos, gracias a esa buena química. Hace tres años hacen “Todo bien” por la 91.5 F.M.