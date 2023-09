¿A quién le habrá dedicado el Padre Mix este punzante mensajito?

Andrés Zamora es presentador en transmisiones especiales de Repretel.

El locutor Andrés Zamora, más conocido como Padre Mix, sorprendió con un reciente mensaje que publicó en TikTok donde habló de la “asquerosa mentira” y las “viles patrañas”.

Padre Mix no habló de a quien o a quienes dirigía su punzante y filoso comentario, para el que usó palabras muy elegantes y hasta referencias religiosas.

Por el tono con el que lo dijo, todo apunta que Zamora le está enviando un mensaje claro y contundente a alguien.

¿Será acaso que Padre Mix le está ‘hablando’ a algún excompañero de trabajo en Radio Nacional? ¡Ayyy, Dios mío!

Pedrada del Padre Mix, ¿para quién?

Recordemos que Andresito fue despedido de Radio Nacional a inicios de mes, tras dirigir la radioemisora estatal por casi un año.

Se dice que tras la salida de él de ahí, algunos estaban felices porque lo consideraban déspota y hasta mal jefe.

“Está bien que no todo siempre esté bien, que nos duela la asquerosa mentira y las viles patrañas del enemigo. Está bien que pase. ¿Sabe por qué? Es una confirmación porque el enemigo no se mete con personas ni gente que no representen una amenaza ni mucho menos se mete con gente que no tiene propósito”, dijo Andrés en su TikTok del viernes por la noche.

“Las palabras que nos juzgan, que nos señalan y nos critican, nunca serán más grandes ni más fuertes que las palabras que respalda a un hijo de Dios. Siga adelante y sea feliz”, finalizó Zamora su ácido mensajito.

A los aludidos, mejor bajen la cabeza, porque una pedrada de esas, duele.