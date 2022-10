A Rogelio Cisneros le harán un TAC para verificar los daños del derrame cerebral

Rogelio Cisneros se encuentra fuera de peligro, pero le harán más exámenes para determinar los daños cerebrales del derrame que sufrió el sábado. Foto: Graciela Solís (GRACIELA SOLIS)

El cantante Rogelio Cisneros se recupera de manera satisfactoria del derrame cerebral que sufrió el sábado anterior cuando hacía una presentación privada camino a Aserrí.

El intérprete de “¿Qué vas a hacer esta noche? se encuentra internado en el hospital San Juan de Dios y, según indicó su hijo Francisco Cisneros, se quedará allí unos días más pues le van a hacerle un TAC (Tomografía Axial Computarizada) para detectar que su cerebro no haya sufrido un daño mayor.

“Ahorita sí va a estar internado unos días más para hacerle exámenes para asegurarse que todo esté bien. Le hicieron un tratamiento con anticoagulante o algo así que ha sido prácticamente milagroso. Va recuperándose muy rápido por dicha”, contó Francisco.

El artista estaba arriba del escenario cuando se empezó a sentir mal y a tener dificultades para hablar. Afortunadamente, el sonidista y el técnico de luces que lo acompañaban vieron que algo no estaba bien y pararon el espectáculo.

Rogelio fue llevado primero a la clínica Marcial Fallas, de Desamparados, por ser el centro médico más cercano, pero posteriormente fue trasladado al hospital capitalino el domingo.

Su esposa Guiselle Guzmán ha estado junto a él en el hospital. Foto: Graciela Solís

Francisco además recalcó que a pesar del susto su papá no ha perdido el buen ánimo que siempre lo ha caracterizado y que más bien su mamá Guiselle Guzmán les mandó a él y a su hermana Gloriana un video para que vieran que está muy bien.

“Yo aún no he ido a verlo, pero me mandaron videos, está bastante bien. Mi mamá fue la que fue a visitarlo y ahí estuvo vacilando con él”, agregó su hijo mayor.

A través de su cuenta de Facebook el músico agradeció a su público por la preocupación y por sus oraciones.

“Quiero agradecerles a todos los que de una u otra forma han manifestado su cariño y aprecio de siempre, a través de mi familia y amigos más cercanos. Les cuento que ya pasó el susto y gracias a Dios, a sus oraciones y a los médicos me estoy recuperando rápidamente. ¡Te digo gracias y en una esquina de la música te espero!”, dice el posteo.

Cantante Rogelio Cisneros está internado tras sufrir un derrame

Gira queda cancelada

Rogelio iniciaba este próximo sábado 22 de octubre con su gira nacional para celebrar sus 45 años de carrera en el centro turístico Los Ranchos, en Sarchí, pero según comunicó la productora Lannia Leiva, todo queda cancelado hasta nuevo aviso.

El jueves anterior conversamos precisamente con él respecto a esta gira y dijo estar muy contento de poder reencontrarse con el público después de tantos meses de pandemia y de verlos casi solo de forma virtual.

“Esta gira lo que representa para mi es un gran agradecimiento para la gente que me ha mantenido cantando por tantos años y que también han plasmado a sus hijos mis canciones, cuando estas nuevas generaciones reconocen las canciones y las cantan conmigo a mi me llena mucho eso porque yo sé que es a través de sus papás y se siente muy bonito”, mencionó.

Luis Jákamo lamentó mucho la situación de salud de su gran amigo. Archivo

Este próximo 15 de octubre el cantante iba hacerle una presentación especial a su gran amigo Luis Jákamo, exmúsico de Manantial, como parte de la celebración de su cumpleaños. Precisamente, Jákamo lamentó mucho la situación de salud de su colega y mencionó que no duda que se recuperará muy rápido.

“Lamentamos mucho todo este accidente que ha tenido y esperamos que se recupere pronto y sé que va a salir adelante porque es un hombre fuerte y un hombre de fe”, dijo el músico.

Rogelio Cisneros formó parte del grupo Gaviota, pero se salió en 1995 y formó su propia agrupación Réquete. En el 2003 decidió lanzarse como solista y en sus presentaciones no pueden faltar sus románticos temas como “María”, “La aurora” y otros que grabó en los años ochentas y que siguen siendo todo un éxito.

Cantante Rogelio Cisneros hace frente a acusación por supuestos abusos deshonestos

En febrero de este año se dio a conocer la noticia que el cantante fue acusado por supuestos abusos deshonestos, por uno hechos ocurridos entre 1990 y 1995, y por dicho caso el Juzgado Penal de Desamparados le impuso medidas cautelares. El caso se encuentra todavía en proceso.