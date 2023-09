A Steven Campos se le cerró la puerta de Nace una estrella, pero ya se le abrió otra y muy buena

17/09/2023. Tercera Gala de Nace una estrella. Canal 7, La Sabana. San José. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Jeremy interpretando Palabras de honor. (Lilly Arce Robles.)

Steven Campos Matamoros se convirtió en el primer eliminado de la sexta temporada de Nace un estrella, pero para él lo ocurrido la noche del domingo no significa el fin de su carrera.

El vecino de San Vicente de Moravia siente que se despidió de la competencia como los grandes, dándolo todo en el escenario, y con su participación en el programa se le abrirán más puertas en el canto.

De hecho, ya se está preparando para otro gran proyecto, pues según contó, fue elegido para ser el actor principal del musical “Los tres encantos”, que se presentará en el Teatro Nacional el 30 de setiembre y el 1 de octubre.

“Nace una estrella me deja una gran experiencia, una oportunidad que aproveché lo que tenía que aprovecharla, no es el final de mi camino porque yo sé que me esperan muchas cosas a pesar de que me eliminaron, esto es una semillita de lo que voy a sembrar y me espera sacar mucha música, sacar nuevos proyectos y me espera seguir siendo artista, esto no es el fin, tampoco es que se acaba mi carrera”, dijo al terminar la tercera gala.

Steven se ganó 500 dólares y al terminar el programa aún no podía creer que estaba fuera de la competencia. (Lilly Arce Robles.)

El joven, de 21 años, aseguró que no presentía que lo fueran a eliminar porque sintió que fue su mejor presentación en comparación a las otras dos que tuvo en el programa y que lo que más le duele es separarse de sus compañeros, con los que hizo muy buena amistad.

Él interpretó el tema “Tacones rojos”, del colombiano Sebastián Yatra, el cual contó es de sus artistas favoritos, pero al final se tuvo que ir a reto con su compañera Sofía Gatgens al quedar en los últimos lugares de la tabla de calificación.

“Sebastián Yatra es uno de mis artistas favoritos y, pues siento que lo di todo, sabía que tenía que darlo todo para ver qué pasaba, y por dicha no me fui con el disgusto de que lo hice mal, sentí que lo hice muy bien y disfruté mucho el tiempo que estuve en el escenario”, mencionó.

No es excusa

El moraviano tiene cuatro años de dedicarse al teatro musical, por eso también lo tiene muy ilusionado su papel protagónico en “Los tres encantos”.

Él interpretará el papel de Juan, que es un joven con ganas de conocer el mundo fuera de su pueblo, Acosta, y a través de sus canciones irá contando cada una de sus aventuras.

Steven Campos es el protagonista del musical "Los tres encantos", donde también tiene que cantar. Facebook

Steven aclaró que aunque tenía días de estarse preparando también para este musical, igual no descuidó sus ensayos de Nace una estrella, por lo que siente que eso lo haya afectado en la eliminación.

“No era una excusa, los artistas siempre van a tener múltiples proyectos y yo seguí adelante con los dos proyectos”, asegura.

Toca seguir adelante, seguir con mis proyectos, a seguir con mis sueños y darlo todo con la música”. — Steven Campos, Nace una estrella

La tercera gala estuvo cargada de mucho sentimiento, pues era la primera noche de eliminación. (Lilly Arce Robles.)

Para el joven cantante, Nace una estrella fue una gran escuela en la que aprendió mucho y mencionó que lo que más se lleva en su corazón es el apoyo de todos sus compañeros, el desenvolvimiento frente a cámaras que adquirió y el gran trato que le dieron en el canal.

LEA MÁS: Steven Campos fue el primero en irse de Nace una estrella