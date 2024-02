A Tapón le echaron la Policía por una insólita razón

Christian Gómez, más conocido como Tapón, tuvo que explicarle a la Policía que solo estaba grabando unas tomas para su nuevo video. (Cortesía)

A Christian Gómez, mejor conocido como Tapón, le echaron la policía porque creyeron que iba a ocurrir una fatalidad.

El artista se encontraba grabando su nuevo video musical y tuvo que parar porque le llegó una patrulla de la Fuerza Pública.

El cantante estaba haciendo unas tomas sobre el viejo puente ferroviario que pasa por el río Grande, en Balsa de Atenas, y algún conductor que pasó por la ruta 27 pensó que algo malo podía ocurrir y llamó al 911.

En una historia que subió a su Instagram, Tapón contó que estuvo en el puro centro del puente mientras su amigo hacía unas tomas aéreas, con ayuda de un dron, y eso seguro generó el malentendido.

A Tapón le echaron la policía

“Vino hasta la Fuerza Pública y todo, pero no. Mi chiquito, muchas gracias (al policía). Una llamada en falso les hicieron al 911, pero diay, por aquí pasa mucha gente (ruta 27), pasan muchos carros y probablemente alguien me vio por allá (centro del puente). Pero le estoy preguntando al oficial que si es prohibido venir a esta parte y me dice que no, entonces todo bien, no hicimos nada en contra de la ley, pero sí hay que tener muchísimo cuidado, mucho, mucho cuidado porque sí está peligroso”, dijo el cantante.

Tapón le pidió disculpas al policía por el malentendido y le explicó que solo estaban aprovechando que desde ese punto se veía hermoso el atardecer para hacer algunas tomas para su canción que habla de cómo no dejar morir el amor en una relación de pareja de años.

Tapón le pidió perdón a la policía

Para cuando llegó la Policía ya había terminado de grabar parte del video y, según anunció, muy pronto podremos ver el resultado en sus redes sociales.

Cabe destacar que por ese viejo puente suelen pasar muchos ciclistas y que no es prohibido su paso, pese a ser una zona bastante peligrosa.