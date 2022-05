A un año de la muerte de Oswaldo Alvarado, Natalia García todavía lo llora

Oswaldo Alvarado y Natalia García tenían más de 20 años de amistad. Cortesía.

Natalia García llora al hablar de él, lo extraña enormemente y todavía siente tanto su presencia que hasta le pide consejos a su mejor amigo, Oswaldo Alvarado.

El conocido periodista, que laboró en importantes medios como Teletica, La Teja, Repretel y Multimedios, falleció el 9 de mayo del 2021, a los 51 años, debido a complicaciones con el covid-19.

Gracias a su carisma y personalidad se ganó el cariño de la gente por los lugares por donde pasó y es por eso es que muchos, como Naty, guardan un gran recuerdo de él.

La presentadora de Multimedios asegura que es precisamente en homenaje a Alvarado que seguirá usando la mascarilla y se vacunará las veces que sea necesaria, pues para ella no es momento de descuidarse en la batalla que todos libramos contra la pandemia.

Natalia García recuerda a Oswaldo Alvarado como un hombre lleno de talentos. Cortesía.

–¿Qué representa para usted esta fecha?

La tengo muy presente, es una fecha que no iba a dejar pasar en vano, ha sido muy duro, un proceso muy largo de recuperación, de luto, de soltar porque sí pienso mucho en él. La familia me invitó a la misa del año y eso se los agradezco porque ha sido un proceso bastante pesado, muy solo, triste, lleno de sentimientos. Es un tema del que todavía me cuesta muchísimo hablar.

–¿Cuándo se conocieron?

Hace más de 20 años, empezamos a ser amigos cuando yo trabajaba en la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, y él llegaba a solicitar información para el medio en que estaba, tuvimos buena química y seguimos hablando por beeper o por celular. Luego en el canal 7, siendo él de Telenoticias, lo pasaron al programa En vivo, que era donde yo estaba, y nos hicimos más cercanos porque en ese momento murió su mamá y mi abuelita también, eso nos unió todavía más y en eso fue cuando llegó el famoso Celso, un perrito que él que todavía está con vida.

Después nos fuimos para Repretel, renunciamos casi al mismo tiempo, luego nos reencontramos en Multimedios hasta que Dios le permitió estar con nosotros. Es una pérdida que nos ha costado mucho superar a mi hija María Paula, a mi familia y a mí.

Oswaldo eran un gran amante de los animales. Facebook.

–Eran muy cercanos...

Sí, incluso mucha gente pensaba que éramos esposos porque no nos limitábamos al decirnos ‘te amo’ en público o en redes sociales, era una amistad muy sincera, el primer buen día que recibía después del de mi esposo era el de él, al mediodía íbamos a comer juntos o nos llevábamos algo, ha sido muy doloroso porque me lo arrancaron de la nada.

–¿Cómo recibió la noticia de su muerte?

Fue muy duro porque el día anterior estuve hablando con él, el último mensaje de WhatsApp fue a las 7:45 de la noche, que todavía lo tengo, le dije que descansara y al día siguiente en la mañana recibí un mensaje del hermano y me dijo que nuestro Osito no pudo más y se nos fue. Yo estaba en mi casa y me descompuse, no podía creer que unas horas antes estuve hablando con él.

Lloré muchísimo y todavía lo sigo llorando, no hay un día en que no lo recuerde o en que no le hable, cuando paso en frente de donde lo cremaron me persigno o le tiro un beso, de verdad era una relación muy linda y de la que tanto mi esposo como su esposa estaban conscientes. Era una amistad muy pura, que no se va a ir aunque estemos separados porque yo lo siento, de hecho cuando tengo que tomar decisiones laborales lo siento a la par mía aconsejándome.

–¿Cómo era él?

Era un hombre de sentimientos muy grandes, él nunca se dejó nada solo para él, todo lo compartía, odiaba la cebolla sobre todas las cosas, decía que odiaba al que la inventó y yo lo molestaba mucho con eso. Era multifacético, con mucho criterio, era sociólogo, basquetbolista, amaba a los perros, gran periodista y ser humano y muy chineador. Gracias a Dios nunca he escuchado nada malo de él y la persona que lo haga en frente mío se va a embarcar.

–Casualmente el domingo, el presidente Rodrigo Chaves firma el decreto que quita el uso obligatorio de la mascarilla y de la vacuna, ¿qué piensa de eso?

Me duele muchísimo porque Oso falleció con la esperanza de poder vacunarse y las vacunas todavía no estaban disponibles, entonces ver que a tan solo un año de su muerte ya quieren hacer como que la pandemia no está no. Personalmente no me parece una buena opción, pero yo voy a seguir usando la mascarilla en lugares cerrados y si salen 300 vacunas todas me las pondré porque sé que Oswaldo se las hubiera puesto y si él no tuvo la oportunidad, la tengo yo. Es un decreto que hay que respetar, pero hay que seguir protegiéndose.