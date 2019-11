Mi novio pelea mucho conmigo y todo el tiempo me reclama cosas. Él es una muy absorbente y a veces siento que me quiere solo para él, porque no me deja tomar decisiones o estar con mis amigos. De hecho desde que estoy con él poco a poco he perdido muchas cosas con mi familia y mis amigos. Le he explicado todo esto porque quisiera que él cambiara. ¿Cómo hago para que entienda?