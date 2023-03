A Zorán, ganador de Nace una Estrella, le salió un nuevo camarón

Zorán, ganador de Nace una Estrella 2021, sabe muy bien cómo sacarle el jugo a sus habilidades como cantante y maquillista.

A él nos lo encontramos el pasado 18 de marzo en la Expo novia 2023, quien estaba trabajando con su melodiosa voz en una de las pasarelas más importantes de esta actividad y por eso no desaprovechamos la oportunidad de preguntarle cómo le va.

18/03/2023. Centro de Convenciones, Heredia. Hora: 04:00 p.m. La diseñadora Priscilla Delgado realizó una pasarela en la tarima de Expo Novia, en l;a cual desfilaron reconocidos rostros de la farándula costarricense. En la foto, el cantante Zorán. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

-¿Cómo ha ido su vida de cantante?

Ha sido muy emocionante, siempre he pensado que es como una montaña rusa. Hay momentos en los que uno se siente supermotivado y pareciera que todo va a salir bien y hay otras ocasiones donde las cosas no salen como uno las espera y es muy fácil desanimarse, pero siempre vuelve esa inspiración, porque trato de recordar la razón del por qué hago lo que hago, de dónde vengo, lo que añoro y por qué amo hacer lo que hago.

-¿Cómo le ha ido en estos últimos meses como artista?

Trato de balancear los dos trabajos, ya sea de maquillista o de cantante, por dicha uno no me afecta con otro, más bien me he beneficiado, ya que a veces me contratan para cantar en una boda y de paso maquillo a la novia.

-¿Cómo fue la experiencia que pasó después de Nace una Estrella?

Siempre he tenido muy claro que todo este tipo de “fama” que le genera a uno este tipo de programas es muy efímera, de un momento a otro puede desaparecer y todo lo que sube en algún momento tiene que bajar y se trata de trabajar la inteligencia emocional, porque no es fácil, sobre todo aquí en Costa Rica, que cuesta más proyectarse a nivel musical.

-¿Cómo fue la reacción de ver su cara en publicidad?

Yo nunca imaginé ver mi cara en una valla publicitaria, ni ver tanta gente fuera de mi casa, pero eso siempre lo voy a recordar con mucho cariño y espero que se vuelva a repetir muchas veces más.

-¿Cómo se relaciona la vida de cantante con el maquillaje?

Me encanta, y por ejemplo el tema del maquillaje ha sido por muchos años un trabajo, el cual inició como un hobby.

Creador de contenido en plataformas digitales y cantante.

-¿Cómo inició el tema de hacer videos de maquillaje?

Empecé subiendo videos en la plataforma de Facebook y de repente un día un video se viralizó, y ahí empezó todo.

-¿Cómo es su vida profesional maquillando?

Le saco provecho al máximo, no solamente me maquillo yo, también maquillo a otras personas para actividades y bodas.