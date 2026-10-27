Abogado de Diego Bravo en juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann actualiza sobre su salud y las noticias no son buenas

El abogado Randall Céspedes actualizó este lunes sobre su situación de salud y las noticias no son buenas para Diego Bravo ni para sus demandantes, Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate.

Randall Céspedes (de frente) el viernes pasado a su llegada a los Tribunales de Justicia de Goicoechea para una de las últimas audiencias del juicio de Diego Bravo. (Jose Cordero/José Cordero)

Céspedes defiende al youtuber en el proceso judicial que lo enfrenta a la pareja y cuya audiencia de conclusiones, etapa clave previa a la sentencia, fue señalada para el jueves 5 de noviembre.

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Sigue hospitalizado

El fin de semana, el abogado informó sobre una infección de amígdalas palatinas que lo sorprendió el viernes pasado y que requirió su hospitalización el sábado debido a que la afección era grave.

Aunque en principio saldría del hospital este lunes, las cosas se pusieron cuesta arriba, pues en un reciente comunicado compartido en sus redes sociales informó que seguirá hospitalizado y que este martes se someterá a una intervención quirúrgica.

Randall Céspedes defiende a Diego Bravo en el juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el youtuber. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Son situaciones impredecibles pero que tienen prioridad”

“Dando seguimiento a mi situación actual de salud, les comento que en principio mi egreso del centro médico estaba para esta tarde (lunes), sin embargo en la cita de valoración, se detectó una situación desfavorable aunque no grave pero que hay que solventarla.

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“Esta noche (del lunes) tendré un TAC para confirmar y el día de mañana (martes) se me realizará un drenaje en faringe para eliminar una pequeña obstrucción pero que, por la zona, debe realizarse con anestesia general y cirugía y después de ello, llevar varios días de reposo”, afirmó en Facebook.

“De momento estoy informando a los despachos judiciales en los que tenía diligencias en esta semana. Son situaciones impredecibles pero que tienen prioridad. Agradezco de todos su preocupación y apoyo y los mensajes que he recibido el día de hoy por mi día de cumpleaños. Se les estima”, agregó.

El estado de salud de don Randall deja en vilo el juicio por una demanda de delitos contra el honor por el que fue demandado Bravo en 2023.

Randall Céspedes actualizó sobre su situación de salud este lunes. Él es el defensor de Diego Bravo en el juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann. (Facebook/Facebook)

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