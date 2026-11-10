Abogado de Diego Bravo halla esta inconsistencia en la prueba con que Majo Ulate y Mauricio Hoffmann buscan condena

El abogado Randall Céspedes, quien defiende a Diego Bravo en el juicio que enfrenta al youtuber con María José “Majo” Ulate y Mauricio Hoffmann, encontró una gran inconsistencia en la prueba que presentó la querella para buscar la condena del youtuber.

Randall Céspedes, abogado de Diego Bravo, presentó los alegatos finales del juicio contra el youtuber. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La maquillista y el presentador de canal 7 demandaron a Bravo por supuestos 15 delitos contra el honor, por lo que se enfrentan en los tribunales desde setiembre pasado.

Este martes, en la presentación de los alegatos, el defensor del creador de contenido afirmó que hay inconsistencias entre el acta notarial que presentó la querella y la “prueba madre” con que buscan su condena.

“La prueba madre de este juicio no corresponde con la notarial y la notaria dio fe pública que ahí estaban exhibidas”, dijo Céspedes.

El abogado cuestionó que el acta notarial asegura que se tuvo acceso a 22 videos que fueron respaldados el 17 de agosto de 2022; sin embargo, la pareja solo presentó en el juicio 11 videos, pero respaldados con la fecha del 25 de octubre de 2022.

“No le encuentro explicación porque la diligencia que se hizo fue respaldada con otro enlace y otra cantidad de videos”, dijo Céspedes.

“Si la notaria dice que fue en agosto de 2022, ¿de dónde salieron esos de octubre de 2022? La fecha lo deja muy claro y si fue modificado, ¿quién lo modificó?, ¿quiere decir que era manipulable? Creo que ahí, los estimables colegas (los abogados que defienden a Majo y a Mau) fallaron porque trataron con ligereza el tema de la prueba digital que se debe tratar como si fuese prueba pericial. ¿Qué pasa si esos videos salieron de otro lado? Tenemos argumentos para sembrar la duda en cuanto a ese tema que tiene que ver con la prueba y creo que es mérito suficiente para que mi representado sea absuelto”, afirmó.

Además agregó: “En el acta notarial se está diciendo que los videos estaban publicados en x, y, z publicados y en estos archivos no dicen de dónde son los videos”.

El abogado también cuestionó que el acta notarial asegura que Mauricio y Majo pidieron la realización de tal digilencia; sin embargo, según el abogado, la maquillista y el presentador aseguraron no conocer a la notaria que hizo tal acta.

El juicio inició a las 2 de la tarde de este martes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que reclaman Mauricio Hoffmann y Majo Ulate

La pareja atribuye al creador de contenido 15 presuntos delitos contra el honor: siete relacionados con Hoffmann y ocho con Ulate, por declaraciones y videos difundidos en redes sociales.

Majo y Mauricio aportaron como prueba 11 videos supuestamente publicados por Bravo en plataformas como Facebook, TikTok y Youtube entre el 28 de enero de 2021 y el 10 de mayo de 2022.

Los demandantes cuestionan el uso de calificativos e insultos que, según el presentador de canal 7 y la maquillista, lesionaron su honor.

Sus abogados solicitaron 180 días de multa, además de una indemnización de ₡10 millones por daño moral, dividida en ₡5 millones para cada uno, y el pago de las costas del proceso.

Diego Bravo rechaza los cargos

En su declaración ante el Tribunal, Diego Bravo rechazó las acusaciones y en sus argumentos sostuvo que el nombre con el que aparece en redes corresponde a un personaje, que la información comentada provenía de otros medios y que no inventó los apodos cuestionados, entre ellos “añeja”.