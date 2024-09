Abogado del nuevo negocio de Jalé Berahimi le marcó la cancha a Mauricio Hoffmann

Jalé Berahimi inauguró este martes su nuevo negocio en Costa Rica de la mano de unos socios. (Instagram)

Todo apunta a que el pleito que le armó Mauricio Hoffmann a Jalé Berahimi y a los socios de ella en su nuevo salón de belleza dará muchísimo de qué hablar por largo tiempo.

Mau señala que Bomboré, el negocio que Berahimi inauguró este martes en Escazú, usa una imagen gráfica muy similar a la de Blow Dry Bar, el salón de belleza que él tiene desde hace 7 años con su exesposa Ericka Morera y eso lo tiene furioso.

Debido a eso, el presentador de canal 7 solicitó a los dueños del nuevo comercio dejar de usar el logo, pues el macho considera que hay un uso indebido de esa imagen por las similitudes entre una y otra, de lo contrario, confirmó a La Teja, llevará el caso a las instancias judiciales.

La Teja conversó este miércoles con el abogado Sebastián Céspedes Alvarado, el representante legal de Bomboré, quien de una vez le marcó la cancha al presentador de De boca en boca al confirmarle que sus clientes no acatarán la solicitud.

Mauricio Hoffmann dice que este logo de su negocio se parece al de Jalé Berahimi. (Instagram)

“Estoy enterado de esa solicitud que hizo el señor Mauricio Hoffmann que es un cese y desistimiento; es decir, no existe un proceso administrativo o judicial; eso no es más que una solicitud privada. En cuanto al fondo, lo cierto es que mis clientes no van a dejar de usar la marca porque, en realidad, no existe una identidad entre una y la otra”, dijo el abogado, quien es director del bufete Costa Rica Legal.

“La marca Bomboré de mis clientes tiene suficientes elementos distintos que la hacen única y no la hacen idéntica a la marca del señor Mauricio Hoffmann. En esto hay que evaluar que una marca se compone no solo de un logo, sino de su nombre escrito, los colores, su significado, su logotipo, y se analiza de manera integral; no se debe analizar de manera aislada, por lo tanto nosotros consideramos que no es cierto eso que dice Mauricio de que se robó el concepto. Mis clientes son personas que decidieron abrir un negocio, aparentemente con el mismo giro comercial, pero no existe ningún robo de concepto ni de la marca”, destacó el profesional en Derecho.

Céspedes recalcó que Bomboré seguirá en el mercado y con su misma identidad gráfica. “La marca Bomboré no se va”, subrayó.

Respecto a lo que dijo Mauricio a este medio de que tomaría acciones legales en caso de que no se acate la petición, el representante legal de Berahimi y el resto de sus socios en el negocio dijo que le harían frente.

“Si el señor Mauricio y la sociedad dueña de la marca decidiera llevar el caso a instancias judiciales, mis clientes y el bufete harán lo propio para ejercer las acciones defensivas en las instancias judiciales. Ahí será, de manera técnica y jurídica, que se emplee una eventual defensa y demostrarnos que (Mauricio) no lleva razón y que la marca Bomboré es una marca con un significado distinto, propio y que no es una copia”, aseguró.

Este es el logo de la discordia que usó Jalé Berahimi en su nuevo negocio. (Instagram)

Asimismo, Céspedes mencionó que hasta el momento no ha habido ningún acercamiento con Mauricio porque “creemos firmemente en que la marca no vulnera los derechos de otras personas ni tampoco es una imitación o copia de otra marca como lo quiso hacer ver Mauricio como representante (de Blow Dry Bar)”.

Céspedes aclaró que el oficio privado con la solicitud de Mau lo conoció este martes 17 de setiembre.