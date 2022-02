Abuela, madre y nieta participan en un programa de radio llamado “Entre líneas”

Hay un programa en la radio nacional que integra a tres generaciones en la misma sintonía, un hecho inusual en nuestro país.

Se trata de ‘Entre líneas’, que se transmite por radio Costa Rica en los 980 AM, bajo la conducción de Karla Chacón, Hilda Chacón y Fiorela Agüero, madre, abuela y nieta respectivamente, quienes analizan la actualidad y llevan invitados con quienes abarcan diferentes temáticas, mediante un periodismo de análisis.

Karla, de 48 años, es la dueña del programa y lo inició en el momento más rudo, en plena pandemia, mientras que doña Hilda, de 74 años, es una reconocida periodista de política con más de sesenta años de carrera, mientras que Fiorela es la periodista más joven de Tiquicia con apenas nueve años.

Karla tenía ganas de tener su propio proyecto y se mandó al agua en un momento bien complejo, cuando la pandemia empezaba a hacer estragos y más bien muchas empresas cerraban sus puertas o despedían personal. La valiente mujer, por el contrario, empezó a nadar contracorriente.

Fue un inicio duro, al punto que el día que ya no podía seguir por falta de recursos para pagar el espacio, la llamaron de la emisora y le dijeron que había aparecido un patrocinador.

[ Una niña de 9 años es la periodista más joven de Costa Rica ]

“No calculé lo de la pandemia, pero gracias a Dios me pude mantener como ocho meses. En alguna oportunidad vi que mi hija tenía talento y decidí meterla y necesitaba a alguien más, así que le dije a mi madre, con más de sesenta años de experiencia. Una vez, una invitada, doña Pilar Cisneros me dijo que había tres generaciones juntas, nunca lo había pensando así y aquí estamos”, contó Karla.

Karla dijo que siempre ha sido muy conversona, pero con miedo a los micrófonos, un temor que ya superó.

“Mi mamá me metía a hablar, pero yo le decía: ‘no puedo hablar con el micrófono’. Entonces me metí en un curso de locución, pero seguía sin poder, hasta que un día dije: ‘quiero un negocio propio, oré y supe que tenía que poner un programa”.

Karla recuerda a su primer invitado, un señor que se llama Jesús (no precisó el apellido).

“Me acuerdo bien, era sobre transporte público y conversamos sobre lo que pasaba en ese momento con la pandemia. Había que sacar permisos, la gente se quedaba sin trabajo, estaba la situación bien crítica”, expresó.

El programa empezó una vez a la semana y ahora ya sale al aire dos veces. Karla está pensando en meterlo en televisión nacional, como parte del crecimiento y la proyección que ha tenido.

Doña Hilda dijo que todo el mérito del programa es de Karla y que no recuerda en toda su trayectoria un programa donde se junten tres generaciones.

La pequeña ha entrevistado a muchos personajes. Aquí comparte con Cintia Berrocal, esposa de José María Figueres.

“Siempre he creído que uno debe trabajar en la familia, cuando Karla me invitó me dijo: ‘mamá quiero que trabaje conmigo’, así que acepté, fue bonito que me invitara a trabajar con ella y con mi nieta. Me tomó por sorpresa”, dijo Hilda.

Mientras tanto, la pequeña Fiorela, comentó que se siente muy bien trabajar junto a su mamá y su abuela.





“La que me da más consejos es mi mamá, pero muchas veces no me dicen nada. Lo hago por iniciativa. Cuando sea grande espero ser criminóloga y luego de terminar eso, política”, contó.

Solidaria

Karla tiene de forma paralela un proyecto de baile para niños y jóvenes de entre 4 a 24 años para que aprendan a bailar de forma gratuita.

El grupo se llama “TU” y las clases son los miércoles y los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche en el salón comunal de La Isla de Moravia.

El grupo es abierto, hay niños con diversas discapacidades y Karla es bailarina profesional. Si se quiere apuntar contáctela al 6202-6374.