Abuelita de Christian Nodal lo defendió con uñas y dientes de Belinda y su mamá

Antes de venirse a nuestro país, donde dará dos conciertos en el Estadio Nacional este fin de semana, el cantante Christian Nodal le echó fuego a la hoguera de la polémica que está metido con Belinda y que cada vez tiene más invitados.

Hace unos días, la bronca revivió cuando Belinda Schüll Moreno, madre de la cantante y actriz, aplaudió un comentario en el que le llamaban “naco” a Nodal.

[ Nodal le tira a mamá de Belinda: “20 años recogiendo los frutos de su hija y dejarla sin nada” ]

Luego de ello, el compositor arremetió en contra de su exsuegra, a quien la acusó de dejar a Belinda “sin nada”.

“Veinte años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida, todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo ”, escribió el cantante.

Ahora, es la familia de él quien se metió al pleito.

“Y para todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras están bien equivocadas”, escribió en redes sociales Elena Silvia Jiménez, abuela de Christian Nodal.

“Hay lobos con piel de corderos, esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama p...as que va de hombre en hombre, perdón se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón disculpen ustedes”, también señaló la abuelita de Nodal.

Cabe señalar que, tras exponer los mensajes vía Whatsapp que presuntamente mantuvo con Belinda poco antes de su ruptura y donde se muestra que ella le pidió dinero para arreglarse los dientes, Christian Nodal ya había respondido a algunas críticas por parte de los usuarios de redes sociales.

“Me encanta responderte porque eres el claro ejemplo de que el fanatismo ciega. ¿Has escuchado alguna vez la palabra JUSTICIA? Pues es lo que pasa cuando haces cosas malas. Sí, tengo (que dar explicaciones) porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, le contestó el cantante a una chica que lo criticó en sus redes.