“Esa tercera operación hizo que yo estuviera quince días en terapia intensiva. Hubo una noche que fue como un renacer, un 9 de mayo hace tres años, llevaba dos días de no dormir del miedo de no despertar. Me fue a ver a Jorge Salinas y me dijo: ‘perdona y perdónate porque trae uno cargando muchas cosas y a veces es más lo que necesitas perdonarte’”, compartió.